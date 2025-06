Murió el actor y director René Bertrand: Tenía 53 años

El cariño del actor René Bertrand sobre Gerardo Sofovich

René Bertrand, al igual que sus padres, estuvo ligado a Gerardo Sofovich y en una entrevista que dio en 2018 para El Diario reveló el cariño que tenía por el reconocido empresario.

"Gerardo fue como mi viejo y además confió en mí, muchísimo. Un día me puso una comedia en mis manos y me dijo: 'Quiero que esto lo manejes vos'", recordó en aquella ocasión.

Asimismo explicó la influencia que tuvo en su carrera: "Desde un primer momento Gerardo me hizo responsable de sus puestas teatrales más ambiciosas, y para mí, fue todo un honor. Un hombre con una inteligencia sobrenatural, y una cultura increíble".

"Yo no estaría acá si no fuera por la confianza y seguridad que me dio trabajar con Gerardo Sofóvich", se animó a asegurar.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Los 7 destinos para hacer astroturismo en vacaciones de invierno

Cuenta DNI se actualizó y arrasó con un nuevo beneficio

Mariano Closs puso en jaque a FIFA por la llamativa norma del Mundial de Clubes

Vuelan pasajes ganga de JetSmart a destino entre montañas

Marina Calabró no dejó dudas sobre Mariana Brey y su futuro en C5N: "Lo tengo chequeado"