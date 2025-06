Serrat a Máximo & Sergio: Eso no se dice / Eso no se hace (Viernes en Matheu)

"Eso no se dice / Eso no se hace", frase de una letra de Joan Manuel Serrat. Con cierta sorna en el PJ porteño afirman que no hay Triángulo de Hierro en Unión por la Patria porque prevalece el Eje (dicen) CFK / Máximo Kirchner & Sergio Massa (amigo del ex gordo Juan Manuel Olmos, 'kapo' delo PJ porteño). Al gobernador Axel Kicillof intentan 'ningunearlo' todavía. Cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato y cómo lo resuelve.