La devastadora estafa que usa el nombre de Coto y ya hizo caer a varios

La compañía no tardó en reaccionar ante esta problemática. A través de su cuenta oficial en X, emitió una advertencia contundente: "¡Alerta Estafas! ¡No te dejes engañar!". Sin embargo, el mensaje no quedó ahí. Los responsables de comunicación de la empresa fueron categóricos al explicar que "últimamente están circulando falsas promociones y descuentos. Queremos aclarar que no tienen ningún vínculo con nosotros".