La estafa que muchos no detectan hasta que ya es muy tarde

Circula estafa por mail que finge un problema técnico

La naturaleza humana juega un papel fundamental en el éxito de esta modalidad fraudulenta. Cuando alguien recibe un mensaje de estas características, su primera reacción instintiva consiste en revisar mentalmente sus contactos, intentando recordar si conoce a la persona que firma el correo. Ese proceso de búsqueda en la memoria genera suficiente duda como para considerar la posibilidad de que realmente exista una comunicación pendiente.

Afortunadamente, quienes han experimentado esta situación y decidieron investigar más profundamente antes de responder, descubrieron rápidamente la verdadera naturaleza del engaño. Una simple búsqueda en Google revela inmediatamente que se trata de una estafa ampliamente reportada por usuarios de diferentes sitios.

En los foros de Google Help, donde las víctimas potenciales han compartido sus experiencias, un usuario identificado como "Klamm" se ha dedicado sistemáticamente a responder cada consulta con la misma advertencia contundente: "Hola, es un intento de fraude, déjalo en spam. Saludos". Este mismo usuario ha aclarado repetidamente que desconoce los detalles específicos de la estafa, precisamente porque no siguió el protocolo esperado por los ciberdelincuentes, es decir, no respondió al mensaje.

Lo verdaderamente alarmante de esta modalidad delictiva radica en su capacidad de adaptación. Aunque el contenido del mensaje permanece prácticamente idéntico, los nombres de los supuestos remitentes varían constantemente. María Ortiz, el nombre utilizado en este caso particular, representa solamente una de las múltiples identidades falsas empleadas por los estafadores para generar la ilusión de diversidad y legitimidad.

Cómo actuar si recibís un mail con un pedido sospechoso

Desconfía de correos de remitentes desconocidos : Aunque el tono sea educado y familiar, si no reconoces el nombre del emisor, mantente alerta ante cualquier solicitud.

: Aunque el tono sea educado y familiar, si no reconoces el nombre del emisor, mantente alerta ante cualquier solicitud. Nunca muevas correos sospechosos del spam : Los filtros de seguridad existen por una razón. Si un mensaje llegó a spam, probablemente merezca estar ahí.

: Los filtros de seguridad existen por una razón. Si un mensaje llegó a spam, probablemente merezca estar ahí. Investigá antes de responder : Una búsqueda rápida en Google del contenido exacto del mensaje suele revelar si se trata de una estafa conocida.

: Una búsqueda rápida en Google del contenido exacto del mensaje suele revelar si se trata de una estafa conocida. No proporciones información personal : Jamás respondas con datos personales, aunque el correo parezca legítimo y la solicitud suene razonable.

: Jamás respondas con datos personales, aunque el correo parezca legítimo y la solicitud suene razonable. Bloqueá y reportá : Utiliza las herramientas de tu proveedor de email para bloquear al remitente y reportar el intento de fraude.

: Utiliza las herramientas de tu proveedor de email para bloquear al remitente y reportar el intento de fraude. Mantente actualizado: Los métodos de estafa evolucionan constantemente. Informarte sobre las nuevas modalidades te ayudará a reconocerlas más fácilmente.

