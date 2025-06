La miniserie de 6 capítulos que en 48 horas destroza récords

La historia gira en torno a una ex agente secreta que, al enfrentarse a la misteriosa muerte de su hijo, se ve empujada nuevamente al mundo que había dejado atrás. Pero esta vez no es por deber ni por convicción: es por dolor. La sinopsis oficial de Netflix no intenta adornos innecesarios: “La sospechosa muerte de su hijo obliga a una ex agente secreta a volver a la acción e investigar una serie de crímenes cada vez más siniestros”.