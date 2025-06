La miniserie de 8 capítulos que tiene a todos pidiendo una segunda temporada

Bajo la dirección de Eriq La Salle y Brenna Malloy, la narrativa no se conforma con mostrarnos una patrulla policial más. Va más allá. Se mete con lo incómodo, con lo humano, con esas zonas grises donde lo correcto y lo legal no siempre coinciden. Harmon, que pareciera tener todo bajo control, terminará aprendiendo más de lo que enseña. Y Diaz, que llega creyendo en el orden, se topará con una verdad que desordena: “ser policía no es cuestión de blanco o negro, sino de matices”.