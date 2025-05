La miniserie de 10 capítulos recién estrenada que arrasa en visualizaciones

Joel Keller, por su parte, escribió en Decider: "Nadie va a confundir 'Ransom Canyon' con la televisión de prestigio. Pero es ciertamente un placer culebronesco y culpable, anclado por las actuaciones de Duhamel y Kelly". Mientras que en FilmAffinity, un usuario resumió con cierto desencanto: "Puedes pasar el rato y poco más".

Quizás ahí radique su verdadero atractivo, dado que no se disfraza de algo que no es. "Nueva vida en Ransom Canyon" no busca deslumbrar con grandes giros narrativos ni diálogos exagerados. En cambio, ofrece un recorrido por las emociones más terrenales —el duelo, la atracción, la amenaza— ambientadas en un escenario donde el viento sopla fuerte y las decisiones pesan más de lo que parecen.

Entonces, ¿vale la pena verla? Depende de tus gustos. Ahora bien, si lo que buscás es una historia envolvente, con paisajes que respiran y personajes que se equivocan, sufren y se reinventan, esta miniserie podría ser justo lo que necesitás.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

Furor total por la nueva promoción que lanzó Mercado Pago

ARCA no perdona: Las palabras que tenés que evitar sí o sí en tus transferencias

Pamela David le pinchó el globo a Javier Milei: "Es vergonzoso que esté retuiteando pelotudeces"

Filtran dato clave que complica a Lourdes Sánchez: "Le encontró 40 mil dólares en una caja"