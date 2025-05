Filtran dato clave que complica a Lourdes Sánchez: "Le encontró 40 mil dólares en una caja"

"El quilombo de la infidelidad lo sorprendió al aire, pero no en la intimidad", disparó Rial sin piedad, dejando en claro que El Chato Prada tenía conocimiento previo de la situación. Sin embargo, ahí no terminó la cosa. Las siguientes palabras del periodista fueron devastadoras: "Lo de Tulum va camino a un escándalo que supera un chimento, el tipo nombrado es un peso pesado. No es un simple dueño de hoteles. Es un reclutador".