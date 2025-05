El escándalo que podría hundir la marca de Wanda Nara

Pero la dimensión del problema trasciende el caso individual de Ragonesi. Según explicó Analía, su decisión de compartir la experiencia en redes sociales desató un efecto dominó revelador: "Subí en Instagram (...) Me empezaron a escribir por privado. Muchas me dicen 'no me animo a denunciar' y otras me dicen 'voy a hacer la denuncia, espero dos días más'", confesó, insinuando que su situación no constituye un episodio aislado, sino que es parte de un patrón sistemático.

La paciencia de Analía llegó a su límite después de esperar "unos cuantos días prudenciales" sin recibir ni el producto ni una explicación por parte del servicio de atención al cliente. Fue entonces cuando decidió dar el paso definitivo: "Me considero estafada, hasta este momento sí, porque no tengo una respuesta", declaró con franqueza.

La escalada del conflicto la llevó inevitablemente a las instancias legales correspondientes, presentando su denuncia ante defensa del consumidor.

La respuesta de Wanda Nara

Frente a la avalancha de acusaciones, la reacción de Wanda Nara resultó tan concisa como enigmática. Antes de emprender viaje hacia Milán, la mediática se limitó a declarar ante la prensa: "Hay muchas cosas que son mentira".

