Wanda Nara cada vez más complicada: "Me pidió que..."

La dinámica familiar que describe Alvarado expone tensiones constantes entre los adultos responsables. "Ella le daba prioridad a su pareja, que era Mauro [...] Con Maxi era todo una batalla, peleaban mucho, ella no le quería dar los chicos", detalló la testigo, sugiriendo que los conflictos parentales se intensificaron tras la consolidación de la nueva pareja de la empresaria.

No obstante, la acusación más grave trasciende las irregularidades laborales y familiares para adentrarse en terreno judicial. Alvarado aseguró haber sido presionada para participar en una estrategia legal contra López que incluía testimonios fabricados: "Me llevó a una fiscalía para que hable mal de Maxi. Me pidió que dijera cosas horrendas que hasta me da cosa decirlo".

El relato se torna aún más dramático cuando Alvarado describe la experiencia europea de la familia. Las condiciones durante la estadía en el exterior rozaron la desesperación: "Íbamos a ir a la embajada para que nos ayuden a volver [...] porque estábamos indocumentadas". Esta situación irregular habría colocado tanto a la ex empleada como a otras trabajadoras en una posición de extrema vulnerabilidad legal y económica.

La abogada de Wanda Nara niega todas las acusaciones

La defensa legal de Nara, comandada por la reconocida abogada Ana Rosenfeld, respondió categóricamente a las acusaciones. "Es todo falso, es un invento. Mentiras y difamación", declaró la letrada, desestimando completamente el testimonio de Alvarado y calificándolo como una campaña difamatoria sin ningún tipo de sustento.

