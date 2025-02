Wanda Nara quedó en el lugar que tanto criticó: "Le enviaba fotos a la mujer de él"

image.png

La ironía de la situación es difícil de ignorar. Wanda, quien fue implacable con la China Suárez por su acercamiento a Icardi, parece haber incurrido en una estrategia similar, pero desde el otro lado de la historia.

La supuesta reacción de Wanda y su pelea con Keita

Tras la exposición mediática, las tensiones entre Wanda y Keita Baldé quedaron al descubierto. En un chat privado que salió a la luz, la empresaria le reclamó al futbolista por la información que estaba circulando. “No me paran de mandar chats tuyos con mujeres. Qué locura. Y a todas las provocó Simona”, le escribió.

Lejos de quedarse callada, Wanda elevó la apuesta y se mostró indignada por el papel que le estaba tocando jugar en esta historia: “'Simona haciéndome quedar como una pu... ¿Y vos no me defendés? Cuando yo no tengo nada que ver'“. Pero lo más llamativo fue su última jugada, en la que directamente amenazó con exponer al futbolista: “Ahora le mando las fotos de la mujer que te viste el 29 de diciembre en Milán”.

Estas palabras revelan que la empresaria no estaba dispuesta a quedar como la única señalada en este escándalo. Sin embargo, lejos de apagar el fuego, sus declaraciones solo avivaron más la polémica.

Qué dijo Wanda Nara al respecto

Luego de que esta información llegará a oídos de la empresaria, Wanda Nara publicó un amplio y firme comunicado en su perfil de X, desacreditando las acusaciones de Keita Baldé y su ex pareja, Simona Guatieri. La presentadora negó de manera categórica haberle sido infiel a Mauro Icardi con el futbolista y adelantó que iniciará acciones legales en Italia.

"Chicas miren que no le tengo miedo a nada. Pero el pánico a un hombre despechado sí …. Y me da escalofríos hasta donde pueden llegar. Niego rotundamente todo. Jamás engañé a nadie. Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme", comenzó diciendo.

"Y respecto al último dolido, lamentablemente bloqueé y no respondí más llamadas, aunque insistía llamando a mis amigos preguntando por mi nuevo novio y por mí si era real y bla bla, que no podía ser que no creía en mi relación que me hablen que desbloquee, etc. Tan despechado de mandar a tu 'ex' qué pobre, ahora va a tener que pagarme los daños y mentiras por qué en Italia si se paga, y mucho. Ya, inicie daños y perjuicios. Ahora quiero ver de dónde inventan para defenderse… Yo sí tengo pruebas y capturas y audios de TODO (como siempre)", agregó picante.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/wanditanara/status/1888445690461802840?t=KLtY5r1FxIZ3KCMnFA1tQg&s=03&partner=&hide_thread=false Chicas miren que no le tengo miedo a nada . Pero el pánico a un hombre despechado si …. Y me da escalofrios hasta donde pueden llegar . Niego rotundamente todo . Jamás engañé a nadie . Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme. Y respecto al último dolido… — wan (@wanditanara) February 9, 2025 Mensaje de Wanda Nara en X.

"Me impacta hasta dónde puede llegar un hombre por dolor o despecho. Las mujeres nos bancamos con más dignidad cuando nos rechazan", sumó.

"Yo estuve separada un tiempo y hasta tapas de revistas realicé, y con esta persona hasta hicimos viajes y tengo pruebas. ¿Ahora aparecen asociados a su ex? ¿El despecho hasta donde te puede llevar? Algunos conviven con mujeres que nunca escuché hablar peor de alguien avisando previamente que lo harían para lastimarme. Pufff a mí nada me lastima por qué vivo mi vida sin pensar en causarle dolor a nadie", remarcó Nara.

"Y lo lamento en el alma si mi felicidad causa dolor. Yo vivo mi vida feliz y jamás busco joder ni hacer juicios, solo me defiendo y defiendo mis hijos como una LEONA. Como lo que siempre dije que era… por eso fui la primera en llevar en mi piel el tatuaje de un león", sentenció.

