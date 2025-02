Sebastián Domínguez va a hacer que Diego Latorre siga en ESPN

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/maitends/status/1888315007131062612&partner=&hide_thread=false Mucho mejor el estado del campo de juego del Jose Amalfitani. Ahora si parace un estadio de primera división pic.twitter.com/mDzG9JZO5q — Mai (@maitends) February 8, 2025

Vélez disputó 4 jornadas y hasta el momento no pudo convertir ningún gol, lo cual claramente es una preocupación para Domínguez (ya que el campeón de Quinteros fue el segundo que más tantos hizo en la Liga Profesional). Es cierto que al actual entrenador se le fueron varios jugadores del equipo que se coronó (Valentín Gómez, Claudio Aquino y Thiago Fernández está lesionado, por ejemplo) pero de igual manera el equipo pareciera ser muy diferente.

Por el lado del Ciclón, Orlando Gill aún no recibió goles en lo que va del año y es un arquero récord, lo cual muestra un trabajo importante del Cuerpo Técnico de Russo en la pretemporada (le convertían muy fácil en 2024). Igual a no dormirse en los laureles, el nivel del Cuervo en ataque es flojo y es el segundo partido consecutivo en donde no marca goles luego de la igualdad en 0 ante River.

image.png

Sebastián Domínguez: panelistas con mucha teoría y poca práctica

En ESPN Sebastián Domínguez explicaba muy bien el juego pero por el momento no pudo poner en práctica toda esa teoría. Otro caso de entrenador que hasta hace poco fue panelista en TyC Sports es Rodrigo Braña. El Chapu debutó como DT de Nueva Chicago en la Primera Nacional y en la primera fecha perdió 0-2 ante San Telmo en Mataderos. Se entiende porque Diego Latorre sigue optando por seguir siendo comentarista y panelista en ESPN y no exponerse detrás de la línea de cal...

image.png

En Tigre, Domínguez disputó 30 partidos, de los cuales ganó 8, empató 11 y perdió 11 (38,8% de efectividad). Hasta el momento el arranque en el Fortín es flojo.

Algunas declaraciones de Domínguez

En la conferencia de prensa post partido, Sebastián Domínguez dejó una reflexión del encuentro y la actualidad de Vélez.

"No me pongo plazos porque es un proceso de un equipo que viene de salir campeón y pierde 6 jugadores, entonces exigirle lo mismo al equipo me parece condenarnos nosotros mismos a una situación muy difícil de resolver. El que analice solamente el resultado tendrá un punto de vista, y el que analice cómo trabajamos en la semana, cómo preparamos el equipo y cómo se han dado los partidos tendrá otro"

"En líneas generales lo de hoy fue un paso adelante a lo que veníamos haciendo, dominamos el juego y las acciones, nos llevamos un punto pero la sensación es que nos podríamos haber llevado los tres"

"Soy el primero que está preocupado por los resultados positivos que no llegan, por eso digo que este es un paso hacia adelante. Por momentos sentí la impaciencia de la gente porque no podíamos progresar en el campo, pero hay que entender que enfrentamos a un rival que puso 11 jugadores detrás de mitad de cancha y nunca dio fluidez al partido. Hicimos el partido más inteligente que podíamos hacer, tuvimos 3 situaciones mano a mano en el área chica y cuando no entra así hay que resignarse y seguir intentando"

