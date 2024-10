El consejo de Sebastián Domínguez que todo entrenador debe escuchar

"Para mí es un jugador que el 100 por ciento de su carrera paso por el afecto. Si él se siente querido, es un tipo que que te entrega el máximo potencial", dijo en el canal de streaming Blender.

"Él es talento puro. Talento e improvisación. Son esos tipos que si vos lo querés encerrar y darle una hoja de ruta, pueden cumplir una parte. El resto, vos tenés que aceptar que si están en la cancha, van a tener algo que lo van a pensar solamente ellos y vos no lo viste, no lo pensaste, no sabías que estaba dentro del libreto", añadió.

Sebastián Domínguez y Tigre le ganaron a los punteros: ¿Nadie va a decir nada?

Para Sebastián Domínguez, lo que sucede con su delantero Florián Monzón es un caso exactamente igual. Y de ahí desprende una idea mucho más profunda.

"Hoy hay una parte que tiene que ver con el vinculo de cariño con el futbolista, que, cuando es sólido, es muchísimo mas fácil. Todo lo que le pedís, que puede ser descabellado, cualquier cosa que se te ocurra, el tipo lo intenta. Cuando el tipo está bloqueado, o no confía, o siente que hay algo que vos le estás escondiendo, podés ser el mejor entrenador del mundo, podés tener las mejores ideas, podés descifrar a los mejores equipos, que los tipos te sueltan la mano", sostuvo el entrenador.

