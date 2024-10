Premio Mejor entrenador de clubes del mundo: Cuatro argentinos nominados

Premio “Mejor entrenador de clubes del mundo”

La IFFHS no solo tiene la particularidad de que sus premios sean basados en estadísticas, sino que las categorías no son iguales a otros premios como los que entregan la FIFA (The Best) o la revista France Football y UEFA (Balón de Oro). Por ejemplo, la IFFHS separa la categoría entrenador en dos, y no mezcla los DT de clubes y selecciones, los considera dos trabajos distintos, como el arquero y el defensor, cada uno tiene su premio.