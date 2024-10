Peñarol+clubes argentinos contra Brasil por el maltrato policial

PENAROLMASCLUBESARGENTINOSCONTRABRASILPORELMALTRATOPOLICIALFOTO2.jpg Peñarol de Montevideo, junto a clubes argentinos, podrían presentar una queja ante la Conmebol por la violencia que sufren en Brasil.

“Acá tenemos que estar unidos River, Racing, Boca, Peñarol y Nacional ya que el abuso en Brasil es desorbitante y la Conmebol tiene terror de perder esos ingresos provenientes de Brasil. Si el Ministerio del Interior Brasileño no da las garantías porque actúa de forma delictiva, entonces no se puede jugar en Brasil, y hay que entenderlo, no podemos poner en riesgo a toda la parcialidad cada vez que vamos. El dinero fuerte lo maneja Brasil. Tienen una población gigante pero acá está el error: si vos querés defender el producto fútbol de Latinoamérica, que tanto favorece a Europa, tiene que haber una conciencia de la Conmebol en la que tiene que haber medidas serias contra cada equipo brasileño”, agregó.