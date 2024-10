Diego Aguirre (Peñarol): "El VAR cada día me gusta menos"

Aguirre agregó: “Pensé que le iba a aportar justicia al fútbol, pero no lo está haciendo; es algo frío que da lugar a cualquier especulación y los criterios no me quedan claros y cuando escuchás los diálogos, peor. Cuando una mano es penal o no, cuando una falta bastante dura a veces es roja y a veces no, me hace ruido y no me cierra”.

Para Golazo24, Aguirre está objetando, en verdad, no la tecnología sino la capacitación deficiente de los árbitros para sancionar en forma equivalente aquello que revisa el VAR.

Hay una herida abierta: todavía no fueron publicados los audios del VAR del clásico que Peñarol perdió 2-1 ante Nacional, y el presidente 'mirasol', Ignacio Ruglio -con respaldo unánime del consejo directivo- difundió duras críticas hacia el arbitraje en el torneo uruguayo.

Sin embargo, Aguirre rebobinó: “Ya terminó el partido, prefiero no entrar en esa. Trato de ser bastante cuidadoso y respeto el trabajo de los árbitros; prefiero confiar, no es un tema que maneje ni le ponga foco. Es como la patada de Neymar en 2011: era roja. Te queda eso, pero en el resultado marchaste. Fue un error clarísimo como el del clásico que era roja y no hay ninguna duda. Ya pasó, no se sacó y perdimos el partido”.

Las redes sociales

La gente en las redes sociales, otro tema que recibió críticas del entrenador.

Pregunta envenenada: "Surgió un rumor en redes sociales por un programa partidario de Peñarol que afirmó que Aguirre le había dicho al juez Leodán González que terminara el partido pese a los incidentes que se estaban registrando en las tribunas, ya que no quería volver al Parque Central".

Aguirre lo desmintió: “Escuché un rumor. Hay gente que no existe; no tiene ninguna credibilidad de nada, cualquier loco suelto da una opinión. No voy a hablar de eso, es una estupidez. Por suerte hace muchos años que dirijo y no me gusta generar polémica, pero lamentablemente el tema de las redes da lugar a que cualquier idiota o incapaz diga una mentira y sea un rumor”.

