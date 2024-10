No es la democracia, son los negocios: Miran a Javier Milei "como al príncipe MBS", pero no invierten

La baja del riesgo país no alcanza

Pero la baja del riesgo país que festejó recientemente el Gobierno de Javier Milei tampoco parece alcanzar. Cuando asumió como presidente, el riesgo país de Argentina que era de 1.930 puntos, cayó a menos de la mitad, su valor más bajo en los últimos cinco años.

Milei-elonMusk-nyc.jpg Pero a las reuniones de Javier Milei con Elon Musk, por ahora el magnate solo dijo que quiere invertir en la Argentina...

El superávit fiscal logrado con un duro recorte del gasto público, el aumento de las reservas del Banco Central y las negociaciones para poder afrontar los vencimientos del año que viene le permitieron al Gobierno mejorar la confianza de los inversores locales. En tanto, el contexto internacional, con una inflación en baja y rebajas generalizadas de tipos de interés por primera vez en más de cuatro años, también ayudan a los intereses del Gobierno...

Pero así y todo, Javier Milei tiene un largo camino por recorrer para volver a tener acceso al crédito internacional. En principio, reducir el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos para llegar al promedio de la región.

Mientras, seguirá resultando difícil equiparar la situación actual con la de los sauditas, que por su petróleo lo que necesitan no es dinero sino que apuntan a un importante desarrollo tecnológico como a sociedades que les permitan apropiarse de empresas o participaciones en empresas exitosas, un problema que no tiene la Argentina, en donde el plan de Javier Milei solo quedará en palabras si la plata no llega, y pronto.

