'Factor Milei' suma incertidumbre, según JP Morgan y Goldman

Javier Milei ha ganado en nombre de la bronca y el descontento, y eso provoca inquietud en los mercados financieros globales. Tampoco le ayuda su idea 'argenta' de dinamitar el Banco Central en un escenario global en el que las instituciones se respetan, en todo caso se mejoran. No es una victoria del 'capitalismo', por más que Milei lo reivindica en su discurso, y las PASO no son indicadores ciertos de triunfo electoral, señalan los memorando tanto de JP Morgan Chase como Goldman Sachs. Con todo eso, más la mala historia argentina, Robin Wigglesworth (quien estudió Historia de las Relaciones Internacionales en The London School of Economics and Political Science y es autor de 'Trillions and Trillions and Trillions'), escribió una interesante reflexión en la columna FT Alphaville, de Financial Times, acerca del 'Milei-Terremoto':