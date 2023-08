La desgracia de C5N, líder en rating: "Caras de c..."

Ahora bien, en el momento en que trascendieron los primeros resultados C5N alcanzó picos de 9.5. Fue justamente allí cuando comenzó a percibirse la preocupación en los rostros de los conductores (Luciana Rubinska y Gustavo Sylvestre primero, Pablo Duggan y Daniela Ballester después) y panelistas.

En especial, los televidentes destacaron al cómico Dady Brieva, quien además de ser un confeso simpatizante del kirchnerismo encabeza un ciclo dominical en C5N.

El humorista se mostraba totalmente serio mientras escuchaba atentamente la información sobre la buena elección que estaba realizando el diputado libertario y en el piso del canal se cuestionaban qué había pasado. "Si es que termina así, se llevó puesto todo", debatían.

Sin embargo, al ver los resultados que se encaminaban hacia el lado de Milei por sobre el resto, Brieva sorprendió con elogios para el libertario. "Aparte del discurso, Milei tiene una cosa muy interesante que los que manejamos más o menos la llegada popular vemos esta cosa que él te propone y me parece que para la gente que vota está muy bueno eso, escuchar la cosa rápida", sostuvo.

Además, aseguró que ya no existe la grieta: "Volvamos a esto de la grieta. Yo digo: Cristina (Fernández de Kirchner) no está más y Máximo (Kirchner) debe estar en Holanda, no sé, no lo vi. A Wado (De Pedro) tampoco. Saquemos de la agenda el tema de la grieta ya. Lo venimos arrastrando como mochila y me parece que lo tendríamos que descartar ya. Yo creo que la grieta ya no existe".

Por otro lado, el cómico llegó comparar a Milei con el trío Midachi para continuar "halagándolo". "Siempre se habló del fenómeno Midachi. Porque siempre, a lo que no se entiende, se le pone la palabra climatológica ‘fenómeno’. Y me parece que hay cosas de éxito que no entendemos, en las que se juntan las coordenadas de tiempo y espacio y no la ves", indicó.

"Entonces decís: 'Uh, mirá, ocho millones de personas comen banana con dulce de leche'. Por decir eso. Y lo que pasa es que hay algo que no vimos, hay algo popular que se fue dando, que se fue gestando y que no supimos analizar", concluyó Brieva.

