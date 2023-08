"Los porteños y porteñas hoy votamos con dos sistemas el mismo día por una cuestión electoralista, para que Martín Lousteau no se quede sin ningún presidente colgado de su boleta. Ese fue el objetivo. Larreta beneficiar a Lousteau para que no quede en desventaja con Jorge Macri", exclamó a su vez Lucía Trujillo, también conductora del segmento.

ELECCIONES 2023: La JUEZA SERVINI advirtió sobre el MAL FUNCIONAMIENTO de las MÁQUINAS en la CIUDAD

Unos instantes después, C5N se comunicó con la jueza, quien informó cuál era la situación de algunos colegios: "En una escuela tengo un piquete de fiscales. Con eso piense cómo va la elección, mal. En algunas escuelas está votando normalmente la gente y no pasa nada, pero en otras escuelas las máquinas no andan".

Además, la magistrada explicó el origen de su denuncia. "A mí no me dieron ninguna auditoria de la máquina, mandé a hacer yo una auditoría con los auditores del Poder Judicial del Consejo de la Magistratura. 'No le dieron la documentación que pedían', el perito me contesta eso", indicó.

Y agregó: "Y encima sé que se puede poner un pendrive y la máquina responde. He tenido que darle una instrucción a todos los delegados para que controlen el tema del pendrive que cambiaría la votación".

"Es muy grave porque, ¿qué garantía tendremos los porteños y porteñas a las 18:00, a las 19:00, a las 20:00 de que el resultado es correcto? Usted lo que está diciendo es que no puede auditar el Poder Judicial", manifestó Amorín y deslizó la posibilidad de que se efectuara un fraude en los comicios.

"No pudo auditarla bien. Se auditó por arriba (...) En general no se pudo probar la máquina anoche, no se pudo poner, no se pudo enchufar. No en todas las máquinas, en varias", explicó Servini de Cubría, bajándole el tono a la advertencia del conductor.

PASO 2023: VOTÓ LEANDRO SANTORO

Por último, el canal de noticias también mantuvo diálogo con el precandidato a Jefe de Gobierno de Unión por la Patria, Leandro Santoro, que al igual que el mandatario, aseguró no haber tenido problemas con el sistema. Lo curioso es que desde el estudio habían cronometrado cuánto tiempo permanecía en al fila para ilustrar las fallas del voto electrónico.

Si bien en un primer momento el diputado fue cauto en sus declaraciones, desde C5N le indicaron, a raíz de lo que advirtió una de las cronistas, que ante los problemas técnicos de algunas máquinas "los presidentes de mesa estaban invitando a votar sólo para las elecciones presidenciales y no hacer el voto electrónico". Ante esto, Santoro estalló.

"Eso no se puede, sería terrible que eso suceda. Pero no porque yo esté involucrado. Nosotros advertimos que era necesario tomar precauciones (...) Yo esperaba que las autoridades de CABA, advertidas de esta situación, corrijan la logística y fundamentalmente el sistema. Si eso no sucede lo último que puede pasar es desincentivar la participación", afirmó.

Lo que sucede es que hay pensar en la gente, vos no podés pensar en los intereses de tu partido y hacer que todo el mundo vote alrededor de tus necesidades Lo que sucede es que hay pensar en la gente, vos no podés pensar en los intereses de tu partido y hacer que todo el mundo vote alrededor de tus necesidades

"Hay que corregirlo esto rápido, le pido a las autoridades de CABA que si esto es así que actúe, porque no se puede incentivar el voto en blanco, es un delirio. No, perdón. Peor, que no participe. No lo puedo creer. Yo no he tenido comentarios oficiales de esto, pero de ser así es muy grave", concluyó el aspirante a Jefe de Gobierno.

Horacio Rodríguez Larreta, el principal apuntado por las demoras

El sistema de voto electrónico está siendo criticado debido a las altas demoras en las filas ante el desconocimiento de gran parte del electorado del uso de las máquinas, además de los errores técnicos que presentan algunas de las mismas.

En este contexto, el Jefe de Gobierno porteño es la cabeza que más se pide en las redes sociales:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAsisOberdan%2Fstatus%2F1690744486610055168%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Mesa 576. Recoleta. Primer intento 40 minutos de cola. Faltaban votar aun 20 patriotas. Segundo intento, una cola de 30 personas.

Ser un "adulto mayor" es una ventaja.

Posdata: no pidan el voto si no saben organizar la elección. — Jorge Asis (@AsisOberdan) August 13, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjuancourel%2Fstatus%2F1690744068144234496%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Genio de la gestión pic.twitter.com/FGt4Ru5Uqu — Juan Courel (@juancourel) August 13, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftobillosdepapel%2Fstatus%2F1690727354614657025&partner=&hide_thread=false Desastre el invento de Larreta, papelon la cantidad de gente.

Me voy sin votar pic.twitter.com/BwZfbLCoaO — Kafa (@tobillosdepapel) August 13, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBetoMendeleiev_%2Fstatus%2F1690752053302218752&partner=&hide_thread=false Hasta el último minuto Larreta te da motivos para que no lo votes, que cosa asombrosa. — Osvaldo 'Beto' Mendeleiev (@BetoMendeleiev_) August 13, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaquialifraco%2Fstatus%2F1690752616647610369&partner=&hide_thread=false Ya voté.

Fila fuera del colegio durante 50min, después 30min más adentro. Hora y veinte en total. La máquina se trabó tres veces. Todos a las puteadas.



Todo este mamarracho por el capricho de los hijos de mil puta de Larreta y Lousteau.



Prioridad: VOTARLES EN CONTRA. — Macarena (@maquialifraco) August 13, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhiperfalcon%2Fstatus%2F1690751086183735296&partner=&hide_thread=false Las filas para votar son larguísimas y no avanzan, la organización de la elección en la ciudad de Buenos Aires es absolutamente vergonzosa. El capricho de reemplazar un sistema malo por otro igual de malo e implementar los dos al mismo tiempo termina en este desastre. pic.twitter.com/mCLWxMkNYy — Marcos Falcone (@hiperfalcon) August 13, 2023

