El proselitismo encima terminó tempranamente. El asesinato de la niña Morena Domínguez en Lanús sacudió el escenario y devolvió a la inseguridad a los primeros planos a pocas horas de ir a votar. Morena, de 11 años, se dirigía a la escuela por la mañana del miércoles cuando fue abordada por motochorros que le quitaron un celular en pésimo estado y su mochila. Uno de los agresores le propinó un golpe que afectó seriamente su hígado, motivo por el cual falleció más tarde. El hecho dejó a la sociedad en shock por la edad de la víctima y la brutalidad del ataque. Otros 2 casos siguieron en pocas horas. El del cirujano Juan Carlos Cruz, en Morón, ultimado de un disparo para robarle el auto; y el del docente jubilado Nelson Peralta, acribillado por delincuentes que ingresaron en su casa en Guernica. Todos ocurridos en el conurbano bonaerense, bastión que le oficialismo busca retener. Qué efecto tendrán estos hechos sangrientos en el humor de los votantes es algo que no se puede predecir. Algunos arriesgan que posicionamientos más duros como los de Patricia Bullrich y Javier Milei capitalizarán el descontento. Otros suponen que sólo se acrecentará el hartazgo que se reflejaría en una menor afluencia a las urnas. Una posible suba significativa del abstencionismo es contra lo que pregonaron tanto del oficialismo como de la oposición con llamados a ir a votar.

morena-crimen-lanús.jpg El asesinato de Morena Domínguez, en Lanús, el hecho más conmocionante de los últimos tiempos.

En ese marco general se desarrollan las PASO, que esta vez tendrán competencia en las 2 principales coaliciones. Se descuenta que Sergio Massa se impondrá cómodamente sobre Juan Grabois, la carta cristinista para contener votos por izquierda en UP. Pero es un incógnita cuánto conseguirá el dirigente social cercano al papa Francisco y si eso, como pretende el propio Grabois, servirá para condicionar a la facción mayoritaria o, incluso, si son suficientes para impedirle a Massa ser, como se propuso, el candidato más votado de la noche.

Pero es en Juntos por el Cambio donde se desplegará el plato fuerte de la jornada. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, enfrentará a Patricia Bullrich. Ambos dirigentes del PRO que fundó Mauricio Macri, quien insinúa un favoritismo por su exministra de Seguridad. Si bien el exPresidente puede ser un ordenador del voto duro del espacio, es al mismo tiempo un factor obstaculizante para aglutinar votos independientes. Macri fue el primer mandatario argentino en ir a buscar su reelección y no conseguirla. Ese yunque lo bajó de la contienda y lo puso a la par de Cristina Kirchner, con quien se cruzó en los últimos días por la presencia del FMI en el país. Una rencilla que capta la atención periodística pero que la ciudadanía mira desde muy lejos. Si es que la mira. Los resultados de las PASO comenzarán a marcar de forma más contundente el ocaso de esos 2 liderazgos.

bullrich-larreta.jpg Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

La victoria de JxC en las elecciones legislativas de hace 2 años y un Gobierno que no logró en este tiempo levantar cabeza parecían pavimentar un regreso al poder de la alianza entre el PRO, la UCR y Elisa Carrió -que fue sumando otros actores-. Pero la irrupción estruendosa de Javier Milei en el escenario abrió un signo de interrogación sobre el escenario. El dirigente libertario logró convertirse en la 3ra fuerza más votada en los comicios de medio término en la Capital Federal y desde allí, con un discurso antipolítico que buscó respaldo entre los desencantados con los espacios tradicionales, comenzó a construir, con algunos altibajos, una alternativa que se confirmará este domingo si es competitiva o no. De todas formas, lo que queda claro es que la aparición de Milei divide el voto opositor dándole al oficialismo algo que parecía ya no tener: expectativas de un triunfo.

El otro plato fuerte de las primarias es la disputa en JxC en la Ciudad de Buenos Aires, donde Jorge Macri buscará revalidar la supremacía del PRO en su territorio de origen frente a Martín Lousteau, la apuesta de renovación de la UCR. Se estima que de esa interna saldrá el próximo alcalde porteño. En la CABA habrá voto electrónico, escindido de la elección nacional. Del otro lado de la General Paz, Axel Kicillof verá cuáles son sus chances de reelegir en la provincia de Buenos Aires cuando lleva una opción menos competitiva como cabeza de lista, cuando, sin embargo, la intención de voto propia parece favorecerlo. Enfrente tiene otra interna de JxC. El larretista Diego Santilli buscará quedarse con la candidatura a gobernador del espacio que disputará con el bullrichista Néstor Grindetti, intendente de Lanús sobre quien pesa parte del descontento por la inseguridad que en ese distrito se cobró la vida de Morena. Kicillof también se pondrá a prueba ante ese mismo desafío.

axel kicillof.jpg Axel Kicillof. El gobernador bonaerense busca un 2do mandato.

La jornada de las PASO promete ser larga ya que se anticipa un lento conteo por la complejidad del escrutinio en la provincia de Buenos Aires, donde la boleta se divide en 8 categorías. El lunes 14/08, con los candidatos definidos, comenzará otra carrera.

