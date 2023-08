A24 chocado, fake news de Clarín y C5N finge demencia

¿Rencores? ¿Qué rencores? ¿Sabés lo que es que tu hija se muera? Vos no sabés lo que es rencor, cuando vos pierdas una hija... ¿Y qué hablás de rencor? De qué rencor hablan si vos no sabés, ¿qué rencor hablás? ¿Sabés el rencor que yo tengo? Entonces no hables, no opinés de cosas que no sabés ¿Rencores? ¿Qué rencores? ¿Sabés lo que es que tu hija se muera? Vos no sabés lo que es rencor, cuando vos pierdas una hija... ¿Y qué hablás de rencor? De qué rencor hablan si vos no sabés, ¿qué rencor hablás? ¿Sabés el rencor que yo tengo? Entonces no hables, no opinés de cosas que no sabés

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FporqueTTarg%2Fstatus%2F1689618338610122752&partner=&hide_thread=false “Cortalo”



Por el gesto del conductor de A24 cuando un vecino criticó a los políticos por la muerte de Morena en Lanús. pic.twitter.com/b5X0ApHfno — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) August 10, 2023

Otro momento particular de la cobertura del canal de noticias fue en la noche del miércoles, cuando recogía testimonios de los vecinos de Lanús.

Uno de ellos exclamó indignado: "Vos vas acá a la Estación de Lanús y tenés pantallas LED haciendo publicidad, campaña para Grindetti, Bullirch, para esto, para lo otro. Y no les importa el barrio, no les importa Lanús. La plata no va a donde tiene que ir, que es a cubrir las fuerzas de seguridad, que los colegios tengan lo que tienen que tener".

En ese preciso instante, y sin percatarse de que su imagen estaba siendo transmitida, el periodista Carlos Strione hizo un gesto pidiendo que cortaran la declaración del joven. Acto seguido, el cronista que lo entrevistaba cambió repentinamente de tema.

Puesto que el clip se hizo viral, más tarde Strione expresó en sus redes sociales: "¡Gracias por darme tanta relevancia! ¡Con mucha imaginación y un poco de venenito están diciendo que este gesto fue para cortar una nota política! ¡Gracias por agrandarme el ego! Error de novel. Gracias por la oportunidad".

Diseño sin título (3).jpg El Grupo Clarín fue acusado de esparcir fake news.

Por su parte, el Grupo Clarín fue sumamente criticado debido a dos notas que publicaron, respectivamente, los medios TN y Radio Mitre, ambos pertenecientes al conglomerado.

Tanto la señal de noticias como la emisora radial informaron que los menores implicados en el crimen habían sido liberados. Tal noticia surge de que, en primera instancia, se indicó que los criminales eran menores de edad y que incluso uno de ellos había sido liberado en el pasado por intervención de la diputada oficialista Natalia Zaracho.

Pero lo que ocurre es que el propio Secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravertz, reconoció que, a partir del avance de la investigación, se determinó que no habían tenido participación en el hecho aunque se sospecha que se autoincriminaron para encubrir a los autores materiales. Por ende, los menores en cuestión nada tienen que ver con la muerte de Morena.

"El chico dijo: 'Fui yo', está escrito en la causa judicial", explicó el funcionario durante su entrevista con Ernesto Tenembaum, y agregó: "¿Sabés por qué lo dice? Porque cuando son bandas mixtas, de mayores y menores, los menores suelen hacerse cargo porque salen rápido".

image.png El zócalo de C5N que generó polémica.

Por último, resta mencionar la ¿confusión? del canal del Grupo Indalo a la hora de dar detalles sobre la causa de muerte de Morena.

Si bien la autopsia de la nena indicó falleció debido a una fuerte hemorragia interna producto de que le reventaran el hígado y un riñón a fuerza de patadas, para C5N Morena "murió del susto".

---------

Más contenido en Urgente24:

La Nación reculó tras destrozar a Patricia Bullrich: "Flor de montonera"

Hartos o vagos: Córdoba perdió el 39% de presidentes de mesa

Luis Miguel en Argentina: Nueva fecha y revelación sobre su doble

D'Alessandro recordó que La Cámpora avaló excarcelaciones de detenidos con arma