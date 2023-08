Por otro lado, la nota también hace referencia a la vida en clandestinidad de Bullrich, la cual inició a los 21 años cuando se exilió. "Finalmente, con el regreso de la democracia, Bullrich retornó al país, todavía como parte del grupo que se referenciaba en Galimberti, pero dentro de la estructura de la Juventud Peronista porteña", indica la nota.

En última instancia, antes del breve repaso sobre su etapa en la función pública, la publicación agrega: "Como referente de la JP, Patricia Bullrich fue una frenética opositora al gobierno de Raúl Alfonsín (...) La juventud reunía a gran parte de los montoneros que se habían volcado a la clandestinidad en la década del setenta".

image.png El perfil de Larreta se aboca mucho más a su trayectoria académica y pública, además de resaltar sus fortalezas.

Ante esto, el periodista desempolvó un recuerdo de una marcha a la que llamó el gobierno de Alfonsín en 1985 en la que irrumpió un grupo de la Juventud Peronista liderado por Bullrich. "Logró abrirse camino en medio de la multitud para situarse con un camión y un megáfono a muy poca distancia de donde yo estaba. No me dejaron hablar en paz", dijo más tarde el ex Presidente.

Muy distinto fue el caso del perfil de HRL, titulado El hombre que está en campaña desde la cuna. El escrito de Luciana Vázquez sostiene, desde el inicio, que la máxima aspiración en la vida del Jefe de Gobierno porteño es llegar a la presidencia y que lo antecede un legado familiar que hizo de la política su vocación.

A diferencia de lo que ocurre con Bullrich, la nota menciona todas y cada una de las casas de estudio del precandidato presidencial desde la Escuela Argentina Modelo hasta Harvard, así como sus logros académicos, incluso llegando al punto de indicar su promedio durante el colegio secundario.

Para aplicar a la Harvard Business School en 1992, presentó cartas de recomendación cuyas copias todavía guarda. Cuando le tocó dar el Gmat, el exigente examen de ingreso a las escuelas de negocios, alcanzó el percentil 98, es decir, apenas un 2 por ciento de los postulantes superaban su puntaje (...) Aplicó a siete universidades; lo aceptaron las siete Para aplicar a la Harvard Business School en 1992, presentó cartas de recomendación cuyas copias todavía guarda. Cuando le tocó dar el Gmat, el exigente examen de ingreso a las escuelas de negocios, alcanzó el percentil 98, es decir, apenas un 2 por ciento de los postulantes superaban su puntaje (...) Aplicó a siete universidades; lo aceptaron las siete

"Su privilegio de clase es la plataforma de despegue que le regaló la vida. Su impronta personal hizo su aporte: haber alcanzado un rol protagónico, junto a Macri, en la fundación de un partido capaz de disputarle poder al peronismo porteño y al kirchnerismo nacional", exclama el perfil, tras mencionar todos y cada uno de los roles que ocupó en la gestión pública.

La nota cierra destacando "los talentos" de Larreta: "Compañeros de ruta política, y también sus enemigos, le reconocen su método propio: una capacidad de trabajo obsesiva además de un ambición con objetivos precisos y persistencia en el foco".

