Pablo Javkin con Larreta y Pullaro: Arden Perotti, Sain y Bullrich

"Vamos a combatir a las mafias y narcos que hoy no nos dejan vivir. Junto a @pablojavkin y el esfuerzo de cada uno de ustedes vamos a recuperar la libertad. #EsConVos", compartió Losada en sus redes sociales a mediados de junio.

Rodríguez Larreta en Rosario

El intendente de Rosario abrió ayer la reunión de "Aapresid" en el Salón Metropolitano e hizo referencia a la presencia del jefe de Gobierno de Buenos Aires: "Es "un gustazo poder recibir a Horacio en este congreso muy importante para la ciudad".

En la rueda de prensa, el precandidato a presidente, prometió enviar "mucha más Gendarmería, pero de manera coordinada y bajo el mando unificado del gobierno provincial", a lo cual Pullaro y Javkin asintieron.

A raíz de eso, el intendente manifestó que "Lo que pedimos es tener una mesa de coordinación específica, que tenga un mando claro que esté cerca, y que tenga el número suficiente como para poder cuidar las calles. Creemos que es algo que, sumado a lo que planteó Horacio (Rodríguez Larreta) con Nación, se puede dar".

image.png Javkin junto a Rodríguez Larreta en Rosario.

Por su parte, Bullrich, en su acto del martes en el Parque España, no tuvo fotos con Javkin, y mucho menos con Pullaro. El exdiputado provincial envío en su lugar a dos referentes de "CREO", su partido: Ariel Bermúdez y Nicolás Gianelloni. Para colmo, la jefa del PRO, venía de cancelar su visitar a Santa Fe porque allí Juan Pablo Poletti, quien le ganó la interna para intendente por el frente "Unidos" a Emilio Jatón, la "abandonó" y le brindó su apoyo a Rodríguez Larreta.

No obstante, Javkin siguió escudándose para ratificar sus dichos de "neutral" y afirmó: "No asistí al acto de Patricia porque estaba en Buenos Aires, si no hubiera ido, claro". Y fue más allá: "Si viene (Sergio) Massa a la Municipalidad lo recibiré también. Es decir, mi obligación es con la ciudad, y como intendente debo cumplir un rol", comentó.

Fuerte cruce con Sain

Otro de los acontecimientos que puso a Javkin en el centro de la escena esta semana, fue su duro cruce a través de la red social "Twitter" con el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, luego del allanamiento que se dio en Rosario este lunes en las oficinas de la Central de Procesamiento de Información para la Prevención del Delito, conocida como el "OJO" y que fue comentado anteriormente en Urgente 24.

El entredicho fue este martes a través de redes sociales cuando el intendente citó una nota referida al hecho y escribió: "Parece que el ministro picante en redes cajoneaba denuncias de puestos de venta de droga. No nos quieran explicar más nada... Cuando sufrimos la inseguridad en Rosario, es por cosas como estas".

Si bien Javkin no hizo menciones ni lo etiquetó, tuvo la respuesta adecuada y Sain contestó: "Vos sos una maquina de decir pelotudeces!!!! Cuando asumís la Intendencia Pablo “Yo no fui, yo no tengo nada que ver” Javkin? Fantasma!!!"

A modo de reproche y defensa, el exministro no dudó en quedarse callado y agregó: "Mandale un abrazo grande al Viejo Cantero, tu empleado del mes en Desarrollo Social!!! Él te puede contar como funciona el tema y lo tenes cerquita".

El intendente quiso ponerle un cierre a la conversación y respondió: "Dedicaste tu tiempo a armar estas operaciones y después te fuiste. Los rosarinos sabemos quien sos. Lo menos que podés hacer es llamarte a un respetuoso silencio. Cambio y fuera".

