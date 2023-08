Obvio, no es una falencia sólo de la Izquierda más radicalizada. El kirchnerismo tampoco entiende eso y de ahí su obsesión con el famoso Plan Platita sin darse cuenta que el desafío hoy es “ser su propio jefe” y no cobrar un bono pedorro de $50.000 porque, ya se ha visto, eso no llega a la clase media y a la clase baja no le interesa ir a votar.