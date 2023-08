Sergio Massa: "Mañana les vamos a hacer sentir el rigor de la UIF"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSergioChouza%2Fstatus%2F1689011812015149057&partner=&hide_thread=false "Volvieron a aparecer los mismos pícaros que ayer estuvieron jugueteando. Mañana les vamos a hacer sentir el rigor con todos los instrumentos que tiene la UIF".



Se calentó Massa pic.twitter.com/QkBysx2HgN — Sergio Chouza (@SergioChouza) August 8, 2023

“El domingo se define si son ellos o nosotros”

En el acto, Massa destacó que: “El domingo cueste lo que cueste tenemos que ir, pensando en el futuro de la argentina”. “El domingo se decide a qué argentina vamos. Están ellos intentando plantear la indemnización por despido, la eliminación de los convenios de trabajo. Están ellos que hablan del trabajo como un costo y no como el instrumento de dignidad más importante. Nosotros tenemos la responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores”

"Pero además por historia y por convicción, así como nos plantamos como los defensores de la producción y el trabajo frente a la especulación financiera como modelo de desarrollo para el país, nos plantamos como defensores de la participación del salario en la distribución del ingreso, porque es la única forma de mercado interno fuerte es con salarios fuertes."

"Tenemos que hacer una lista de lo que falta para hacer un compromiso de lo que viene. No es volviendo al pasado de la especulación financiera, con dolor para los trabajadores".

"Los invito a defender nuestra Patria. Escucho que dicen que el nuestro es un país fracasado, que somos una sociedad de mierda, un país sin destino, entre otras cosas, cuestionando al modelo sindical argentino. Pero sabemos que el movimiento obrero, la columna vertebral del peronismo, tenemos que ir a votar pensando en nuestra Patria” aseguró el precandidato.

Finalizó: "Vamos a votar por la Patria, porque es un país con futuro. Volvería a elegir esta Patria, entiendo lo que es la movilidad argentina, con trabajo y producción este país sale adelante."

