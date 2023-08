PASO 2023: No hay "cuco" que justifique el dólar a $600

Esto lo comenta también el economista, Juan Carlos De Pablo, "Si las PASO dicen que el próximo gobierno va a ser mejor que este, ¿para qué va a ser esa PASO? A la luz de lo que está ocurriendo, el paralelo, que las pelotas, que no se van a pagar, cabe preguntar: ¿No están exagerando el pesimismo? Entonces resulta que el lunes no solamente no tenemos una baja, sino que hay gente que dice, ¡ay, no me digas!"

Y es así, las encuentras mal o bien dan que Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, superan en 4 puntos, aproximadamente, a Unión por la Patria, Sergio Massa y Juan Grabois, mientras La Libertad Avanza, de Javier Milei, queda tercero.

De cumplirse esto, no debería sorprender que el dólar baje entre $10 o $15.

Los mercados financieros lo tienen en cuenta

El Merval ya acumula 3 ruedas consecutivas de subas. El principal índice porteño sube en el día un 4% hasta los 470.679,51 puntos, mientras que en dólares la suba es del 3,6% y los puntos 784,23.

image.png

El riesgo país sigue en los 2.020 puntos básicos, mientras que los contratos del dólar futuro caen hasta un 3,89%:

image.png

Si vemos tendencia en el mercado financiero, entonces el mercado cambiario... ¿No está exagerando el pesimismo? Es probable, hoy (8/8) el dólar sigue subiendo:

Dólar blue (City Porteña): $600

(City Porteña): Dólar blue (GBA): $605

(GBA): Dólar blue (interior): $608

(interior): Dólar MEP: $524,77

Dólar MEP SENEBI: $570,95

Dólar CCL: $599,41

Dólar oficial: $296,52

Dólar tarjeta: $518,91

Dólar Qatar: $593,04

Dólar cripto: $592,09

Dólar mayorista: $284,20

image.png

La pregunta ahora es: ¿Es caro o barato pagar $600 por un dólar hoy? El analista financiero, Christian Buteler, analizó: "El que hoy se animó y vendió a $590/$600 creo que hizo buen negocio y que podrá recomprar más abajo esta misma semana o la próxima. Veremos".

Más allá de los comentarios del analista financiero, tenemos al operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, quien asegura que: “Creo que entramos en la recta final pre PASO y el mercado intensifica tendencia a dolarizar tenencias. La demanda se ha hecho algo más fuerte y, en un mercado algo más chico que el resto es esperable que se haga más volátil su cotización”.

Más contenido en Urgente24

Sergio Massa en Rosario: Autocrítica, promesas y "el ancla" de Macri

Juego clandestino en la mira por dólar arriba de $600

CFK, muy 'chicanera' contra Macri: "Papi, hacete cargo"

Horacio Rodríguez Larreta en Córdoba: Propuestas a nivel federal