Muy tardío ingreso de Rusia a la industria de los drones

“Descubrí que, resulta que tenemos fabricantes de motores que tienen demanda de socios extranjeros”, dijo Belousov.

“Es una historia bastante costosa”, admitió Belousov . “Puedo decir que todavía no puedo dar las cifras finales, pero, preliminarmente, hoy son 48.000 millones de rublos para 2024, 117.000 millones para 2025 y 148.000 millones de rublos para 2026”.

Según el funcionario, 70 empresas en la Federación Rusa ya producen sistemas no tripulados, 20 de ellos son de tamaño grande.

En 2024, Rusia planifica producir alrededor de 18.000 drones de tamaño grande y mediano, excluyendo los UAV, con un peso inferior a 1 kg.

drones3.jpg Aplicando la Inteligencia Artificial, Rusia intenta producir drones que busquen e identifiquen por sí mismos a objetivos ucranianos.

Recién en abril 2023, en una reunión con representantes de la industria, Vladimir Putin, dijo que los aviones no tripulados es "el área de actividad más importante".

“Mis colegas y yo solo estábamos mirando, vi una posibilidad: en un futuro cercano, el volumen será de 500.000 millones [de rublos], pero inmediatamente estuvieron de acuerdo conmigo en que es una estimación muy conservadora: lo más probable es que, si todos juntos, y el Estado también, trabajamos activamente, será 1 billón de rublos, un volumen tan grande”, dijo el Presidente .

Según él, el futuro es la industria de la aviación no tripulada, que reúne los esarrollos recientes en una serie de áreas. Y puede ayudar a elevar la competitividad de la economía, cree el jefe de Estado.

“La usabilidad de vehículos aéreos no tripulados es ilimitada, prácticamente no existe en la economía actividad en que no se utilicen vehículos aéreos no tripulados”, agregó Putin.

El Presidente dijo que los drones ayudarán al desarrollo del territorio de Rusia: entrega de alimentos, medicinas y correo a áreas remotas, monitoreo de las instalaciones industriales, sistemas de tuberías, líneas eléctricas.

Ucrania construye drones navales de última generación contra objetivos rusos

Uso intensivo

Otro comentario de Putin: “Continuará la mejora y producción de sistemas de artillería defensiva, así como el despliegue de vehículos aéreos no tripulados y sistemas de ataque robóticos a las tropas. Aceleraremos su producción en masa”, prometió Putin en una reunión con graduados de universidades militares en junio 2023.

El jefe de Estado cree que los cursos de control de drones deben introducirse en los programas educativos, incluso en las escuelas.

“Apoyo totalmente la propuesta que hacen nuestras empresas para que los niños aprendan a controlar, armar y diseñar drones desde la escuela. Estoy seguro de que, en primer lugar, esto involucrará a los muchachos en un trabajo útil e interesante, los distraerá de lo que no deberían estar haciendo”, dijo Putin en otra reunión sobre el desarrollo de aviones no tripulados.

Drone recolector de manzanas

#Video | Un drone marítimo ucraniano cargado con dinamita causó un boquete en un petrolero ruso en el Mar Negro, cerca de Crimea.

A fines de junio, el gobierno ruso aprobó una estrategia para el desarrollo de aviones no tripulados hasta 2030 y para el futuro hasta 2035.

“Durante los próximos 6,5 años, debería aparecer una nueva rama de la economía en Rusia relacionada con la creación y el uso de drones civiles”, dice el mensaje en el sitio web del Gabinete .

El documento define 5 áreas:

estimulación de la demanda; desarrollo y producción en masa de sistemas, creación de grandes centros de producción; desarrollo de infraestructura; formación e investigación.

También se está desarrollando un proyecto nacional para el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados.

Las regiones están involucradas en el trabajo: para el 01/10 deben desarrollar sus propios programas para el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados y proporcionar información sobre la planificación de la red de rutas y la disponibilidad de terrenos para la infraestructura necesaria.

