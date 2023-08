Me dijo que tuviera cuidado en mis movimientos. Me reiteró mirar a mi alrededor y no dejarme tentar por el dinero…De vez en cuando me llama -añadió el niño- pero ya no contesto y sólo después supe que es sacerdote Me dijo que tuviera cuidado en mis movimientos. Me reiteró mirar a mi alrededor y no dejarme tentar por el dinero…De vez en cuando me llama -añadió el niño- pero ya no contesto y sólo después supe que es sacerdote

Según testimonio del joven venezolano, en el 2020 conoció al sacerdote en la aplicación Grindr. “Me pidió un servicio sexual pagado”, rememoró el muchacho que adjudicó su drástica decisión de prostituirse a ‘no llegar a fin de mes’.

Ese mismo día, el joven y el expárroco habrían tenido una cita con fines de servicios sexuales -en la vivienda del propio cura- y recibió honorarios por unos 600 euros: "Nos conocimos en su residencia, yo bebía alcohol y él fumaba crack".

Tras tres ocasiones de servicios sexuales -con posterior transferencia electrónica-, no volverían a verse. Hasta que en este 2023, el sacerdote sexagenario se volvió a contactar con el venezolano desde la app de citas Grindr, y se reunió en dos instancias más.

"La primera vez me dio un cheque de 800 euros y la segunda me iba a dar 400 euros que nunca me volvió a dar", dijo el joven venezolano que le reclamó el pago del servicio y el sacerdote se negó luego a darle el dinero, por lo que comenzó a advertirle que no se ‘metiera con él’.

Es más, según la edición Corrierre della Sierra en la provincia de Brescia,(Bresciaoggi) el martes (01/08) una chica trans quería tirarse por la ventana de la residencia del expárroco en Garda y entonces por aviso de vecinos los bomberos acudieron, una imagen que se viralizó en redes gracias a las fotografías.

image.png chica trans en la casa del párroco

Es que esta chica trans yacía desnuda en el marco de la ventana del primer piso y gritaba desaforadamente. Los bomberos colocaron una sábana debajo de la ventana del expárroco para que ella se tirara -ya que no contestó nadie-, mientras a la zona llegaban los agentes de la comisaría y los carabinieri del Núcleo Radiomóvil.

La mujer profería frases sin sentido como sumida en un estado narcótico. Luego se arrojó y huyó desnuda por las calles de la localidad de Garda. Más tarde, las autoridades la localizarían, tomarían sus datos y revelarían que dentro de la vivienda habían tres personas más.

Este clérigo italiano, está siendo investigado en dos causas abiertas (tenencia de droga para venta y amenazas), coordinadas por la fiscalía de Brescia, que podrían unificarse en un sólo expediente. Este sacerdote, según las agencias de noticias locales, desempeñó sus funciones en Brescian Garda, para la diócesis de Verona, pero se retiró hace algún tiempo.

Más contenido en Urgente24:

COMERCIANTES EN PELIGRO Mercado Pago en alerta por comprobantes falsos de transferencias

AFIP cierra cuentas en dólares: Por qué y a quiénes afecta

Viaje de egresados: Empresa complicada por millonaria multa y sanciones

Alerta comerciantes por última medida de Mercado Libre

Dólar: Fuerte rebote del blue y despegue de los futuros