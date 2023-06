Jesuitas y Vaticano ante el caso Marko Ivan Rupnik

La declaración jesuita informó que Rupnik tiene 30 días para apelar la orden de expulsión. Sigue siendo un sacerdote, pero no un sacerdote jesuita, y no tiene autoridad para celebrar ningún sacramento.

Eventualmente, él podría unirse a una diócesis, pero ese proceso llevaría años y requeriría que un obispo aceptara acogerlo.

francisco abascal.jpg Papa Francisco y el Superior General de los jesuitas, Arturo Sosa Abascal.

El escándalo

El escándalo de Rupnik estalló en diciembre 2022, cuando blogs y sitios web italianos informaron que mujeres consagradas se habían quejado durante años de abusos por parte de él, pero sus afirmaciones fueran desacreditadas o encubiertas por los superiores de Rupnik.

El caso planteó un problema para el Vaticano y la Compañía de Jesús por las sospechas de que el carismático sacerdote recibió un trato preferencial en una institución comandada por un Papa jesuita que ha promovido a sacerdotes jesuitas a los más altos cargos en la Oficina de Abusos Sexuales.

Ante el escándalo, y a regañadientes, los jesuitas admitieron que Rupnik había sido excomulgado en 2020 por haber cometido uno de los crímenes más graves de la ley eclesiástica: usar el confesionario para absolver a una mujer con la que había tenido una actividad sexual. También se informó que él se había arrepentido y la sanción se eliminó rápidamente.

Pero en 2021, 9 mujeres acusaron a Rupnik de haber abusado sexual, psicológica y espiritualmente de ellas en la década de 1990 en una comunidad que él cofundó en Eslovenia.

A pesar de que los jesuitas recomendaron el enjuiciamiento de Rupnik, la Oficina de Abusos Sexuales del Vaticano se negó a renunciar al estatuto de limitaciones y declaró que los delitos eran demasiado antiguos para ser procesados.

El caso de Rupnik puso de relieve cómo la jerarquía católica se niega a considerar el abuso espiritual y sexual de mujeres adultas como un delito que debe ser castigado, sino más bien como un mero lapso de castidad sacerdotal que puede ser perdonado, sin considerar el trauma que causa a las víctimas. El caso de Rupnik puso de relieve cómo la jerarquía católica se niega a considerar el abuso espiritual y sexual de mujeres adultas como un delito que debe ser castigado, sino más bien como un mero lapso de castidad sacerdotal que puede ser perdonado, sin considerar el trauma que causa a las víctimas.

rupnik2.jpg El arte de Marko Ivan Rupnik.

rupnik4.jpg El arte de Marko Ivan Rupnik.

La negativa

Después del escándalo, la Compañía de Jesús invitó a cualquier persona que tuviera otros reclamos contra Rupnik, a presentarse con su denuncia. Para sorpresa de muchos, 15 personas más lo hicieron.

Luego, los jesuitas le pidieron a Rupnik que respondiera, pero él se negó, según el comunicado de la orden clerical.

“Así, obligamos al padre Marko Rupnik a cambiar de comunidad y aceptar una nueva misión en la que le ofrecimos una última oportunidad como jesuita para aceptar su pasado y dar una señal clara a las muchas personas agraviadas que testificaban en su contra. para entrar en el camino de la verdad”, informó el comunicado.

“Frente a la reiterada negativa de Marko Rupnik a obedecer este mandato, lamentablemente nos quedó una sola solución: renunciar a la Compañía de Jesús”.

El papel de Francisco en el caso Rupnik ha sido cuestionado por

el cambio inusualmente rápido en el que Rupnik fue declarado excomulgado y luego se le quitó la pena, un período de menos de 1 mes; y

la negativa del Vaticano a renunciar al estatuto de limitaciones cuando se presentó la 2da. serie de alegatos.

En una entrevista del 24/01 con la agencia de noticias The Associated Press, Francisco negó que tuviera otro papel que no fuese intervenir procesalmente para mantener la 2da. serie de acusaciones con el mismo tribunal que escuchó la 1ra.

Él agregó que estaba conmocionado por las acusaciones contra Rupnik, con quien, según los informes, había interactuado.

“Para mí fue una sorpresa, la verdad. Una persona, un artista de este nivel, para mí fue una gran sorpresa y una herida”, dijo Francisco a AP.

rupnik3.jpg El arte de Marko Ivan Rupnik.

Complicadísimo

Si bien los jesuitas habían prohibido a Rupnik predicar en público o participar en actividades artísticas a principios de este año, su expulsión de la Orden aparentemente lo deja libre para hacer lo que quiera, ya que ahora no depende de ningún superior religioso.

Esa libertad es un problema en el sistema canónico de la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde el peor castigo para un sacerdote abusivo es ser expulsado o laicizado y, por lo tanto, libre para seguir abusando sin supervisión.

“Tal como lo vemos, la expulsión de una comunidad de sacerdotes no impide que un presunto abusador cause más daño a otros”, dijo el grupo SNAP, de defensa de sobrevivientes de abusos, con sede en USA.

Además, se señaló que la expulsión “no hace nada en forma de justicia” para sus víctimas.

https://twitter.com/web_pastor/status/1669321805650165760 Sobre la expulsión de Marko Ivan Rupnik de la Compañía de Jesús...



Hay que anotar que el todavía religioso jesuita tiene 30 días, a partir del 14 de junio, para recurrir la expulsión. De no hacerlo, la expulsión entra en efecto. pic.twitter.com/b8tNXeypUn — P. Jorge Enrique Mújica, LC (@web_pastor) June 15, 2023

Reflexiones

Greg Erlandson escribió, en el Servicio Católico de Noticias:

"El padre Rupnik es un artista extraordinariamente dotado. Sus mosaicos adornan capillas y edificios desde el Santuario Nacional de San Juan Pablo II en Washington hasta la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Lourdes, Francia. Y hasta ahora, la pared de nuestro living."

"Mi esposa quitó a Cristo de la pared de nuestra sala a principios de este año. Era una imagen de un mosaico creado por el padre jesuita Marko Rupnik. No podía soportar tenerlo presente."

"Las acusaciones son tan graves que el obispo responsable del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, que incluye la basílica, ha designado un grupo de reflexión para considerar si los imponentes mosaicos instalados en la fachada de la basílica inferior en 2008 deberían ser removidos."

"Hace unos meses visité Lourdes por primera vez, y cuando vi los mosaicos, me estremecí en voz alta. El estilo del padre Rupnik es inmediatamente reconocible, y lo primero que pensé fue que el arte quedaría manchado para siempre por sus crímenes. Ciertamente, para cualquiera que haya sido abusado por el padre Rupnik, pero también por personas que hayan sido abusadas por otros sacerdotes o líderes religiosos, el arte nunca será solo arte."

¿Cuál es la respuesta adecuada cuando nuestros héroes, nuestros líderes, nuestros artistas, nos defraudan? (...) En la era del #MeToo y las biografías que cuentan todo, nos hemos vuelto expertos en maniobrar alrededor de los desastres morales de las vidas de los famosos, pero es mucho menos fácil cuando los escándalos involucran a alguien a quien admiramos, tal vez incluso reverenciamos. ¿Cuál es la respuesta adecuada cuando nuestros héroes, nuestros líderes, nuestros artistas, nos defraudan? (...) En la era del #MeToo y las biografías que cuentan todo, nos hemos vuelto expertos en maniobrar alrededor de los desastres morales de las vidas de los famosos, pero es mucho menos fácil cuando los escándalos involucran a alguien a quien admiramos, tal vez incluso reverenciamos.

"Una respuesta puede ser simplemente reconocer que una vez completado, el arte se sostiene por sí mismo, independientemente del mal comportamiento de su creador. El corresponsal de un periódico, William Shirer, contó en sus memorias la vez que conoció a un F. Scott Fitzgerald muy borracho, quien había sido un héroe suyo. La llamó "una velada bastante desilusionante". Sin embargo, el tiempo le dio una perspectiva diferente: "Todavía no era lo bastante mayor para darme cuenta, supongo, de que no importaba en absoluto la molestia que pudiera causar un escritor, sobre todo cuando estaba borracho. Lo único que contaba era lo bien que escribía”, concluyó Shirer. Sin embargo, cuando se habla de abuso sexual, no de embriaguez, no es tan fácil divorciar al artista del arte."

rupnik1.jpg El arte de Marko Ivan Rupnik.

"La otra perspectiva es dejar tiempo para hacer un juicio más duradero. Uno de los artistas favoritos de mi esposa es Caravaggio. Su arte también está en nuestras paredes. Cuando estaba vivo, era a la vez pícaro y genio. Terminó matando a un hombre en una pelea de bar. Frecuentaba prostitutas, a veces usándolas como modelos. Sin embargo, el tiempo nos ha dado cierta distancia, y su arte es atesorado ahora, incluso por los pontífices. La única advertencia para agregar es que el último recurso sería destruir el arte. Tenemos suerte de que 'La vocación de Mateo', de Caravaggio, no haya sido destruida por los pecados del artista. Si el padre Rupnik es culpable de abuso, debería ser castigado, pero tal vez necesitemos más tiempo antes de condenar también sus mosaicos."

