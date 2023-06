Imputan a Gonzalo Montiel en denuncia por violación

Yo la había conocido a C. hacía unos meses atrás, y tuvimos un solo encuentro, en donde fuimos a mi departamento de Capital, y tuvimos relaciones sexuales consentidas Yo la había conocido a C. hacía unos meses atrás, y tuvimos un solo encuentro, en donde fuimos a mi departamento de Capital, y tuvimos relaciones sexuales consentidas

La joven fue sola a la fiesta de cumpleaños del jugador alrededor de las 2.30 y allí él le presentó a las chicas que estaban en la casa. En el lugar estaban sus "amigos íntimos" y "otras personas del barrio que no conocía", declaró el futbolista.

Montiel continuó su relato diciendo que a las 6 llevó a su amigo Matías hasta su casa, junto a Walter Enriques, porque le agarró un ataque de nervios y sufría asma:

Cuando lo dejé en la casa, sale el padre que tiene un kiosco, y Matías le rompió los vidrios del negocio, entonces con mi amigo decidimos quedarnos un rato hasta que se tranquilizara

Pero al regresar entre las 7 y 8, ya siendo de día, Montiel detalló que se encontró a todos los asistentes de la fiesta afuera de su casa:

Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería

Y agrega un elemento particular a su declaración, una persona llamada Alexis, que el no conocía pero que se encontraba en la fiesta:

Me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa, y que antes habían estado en el auto de mi papá que estaba estacionado adentro de la casa

Sin embargo, la causa está caratulada "Acosta Alexis s/abuso sexual con acceso carnal". Pero hasta el momento no fue identificada esa persona ni tampoco el tercer hombre que habría participado de la violación.

La abogada de la víctima responde: "Para nosotros, no existe"

Por otro lado, la letrada de la denunciante, Raquel Hermida, comentó para Clarín que esta persona que Montiel menciona es un tercero que podría no existir, como si fuera una especulación del jugador:

Acosta Alexis es quien Montiel dice que es el abusador. Pero la víctima no lo conoce. Es más: para nosotros, no existe

La abogada de C. quien mantiene su identidad reservada, sostiene que a la joven le costó mucho declarar porque después de la violación tuvo que "trabajar mucho en terapia" y que "tuvo una recaída en su depresión".

Al mismo tiempo, también señaló que había recibido amenazas de la familia del futbolista, y que intenta recuperar los fragmentos de memoria perdidos cuando se desvaneció durante la fiesta:

Realizó un trabajo psicológico para esclarecer la amnesia lacunar

Tras la declaración de Montiel, y su pertinente notificación del juzgado, la denunciante deberá volver a declarar a partir del 22 de junio, para avanzar en el proceso judicial.

