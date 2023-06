Feminismo en la mira: Ofrecen plan social a madre de Cecilia

https://twitter.com/TraductorTeAma/status/1669486655193903105 La Ministra de la Mujer le ofreció un subsidio a la madre de la mujer asesinada por el ahijado de Capitanich hijo del candidato de Capitanich pic.twitter.com/PT71Lg6LgZ — Traductor (@TraductorTeAma) June 15, 2023

Las redes responden indignadas

Uno de los que saltaron a la acción con opiniones fuertes fueron los vinculados a la derecha nacional, en este caso, Ramiro Marra de LLA y otros militantes del espacio como también, ya en otro bando, a Lopez Murphy. Las declaraciones también apuntan contra el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y no para bien, por el contrario.

"¿Por qué carajos no sale el @MinGenerosAR a hablar sobre el caso de Cecilia Strzyzowski? Hay una mujer desaparecida, toda una provincia buscándola desesperadamente y todas las pistas involucran al poder político. Otra prueba más de la ineficiencia del Ministerio de la Mujer".

"Encontraron sangre de Cecilia en las sierras de la carnicería del testaferro del Gobernador kirchnerista Capitanich y NI UNA SOLA FEMINISTA dijo nada. Tampoco el Ministerio de la Mujer. Porque no defienden a las mujeres. Cobran para defender a este gobierno de asesinos".

"El silencio de la ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski es la muestra más cabal de la falsedad y el cinismo del “feminismo” K. Si tu lealtad al partido y al cargo es más importante para vos que la vida de una mujer, sos cualquier cosa menos feminista. #CeciliaStrzyzowski #JusticiaPorCecilia".

"¿Dijo algo @CFKArgentina sobre Cecilia o se guardó la sororidad para el reparto de tongos en Unión por la Plata?"

López Murphy sí lo hizo contra la feminista Marcela Acuña.

"Los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski son candidatos de Capitanich en Chaco. En su casa encontraron una sierra con sangre de la joven. Me uno al pedido de verdad y justicia, y aguardo el repudio nacional a esta lista cargada de presuntos asesinos".

Indignación desde el oficialismo

Incluso Ernesto Tenembaum, quien había manifestado su apoyo a los pañuelos verdes, se lo vio decepcionado durante el programa de Radio Con Vos y apuntó fuerte contra la ex ministra de las mujeres: Elizabeth Gómez Alcorta.

Tenembaum está impresionado por el silencio de algunos, tras la marcha por Cecilia Strzyzowsiki

"Tal vez algo se me esté pasando, pero busqué a Elizabeth Gómez Alcorta, una militante feminista, primera ministra de las Mujeres de este gobierno, y tiene posts de los últimos días hablando de otros crímenes, pero no habla de esto, ni una referencia".

Viviana Canosa llamó a la ministra de Mujeres: "¡Renuncie!"

En medio de la movilización en Chaco, Viviana Canosa no se quedó atrás y durante el programa del miércoles (14/06) aseguró al aire: "Le pido a la producción si me puede mandar el teléfono de la ministra de Mujeres que la voy a llamar en vivo, tal vez no se enteró para que está ocupando un cargo, para calentar la silla". "Si no está hoy en Chaco que se vaya, que renuncie", lanzó.

Al no recibir respuesta a su llamado, le dejó un audio en WhatsApp a Ayelén Mazzina que grabó en vivo: "Buenas noches ministra de la mujer, soy Viviana Canosa estoy en vivo en LN+, queríamos saber en principio porque no está en Chaco acompañando a la madre de Cecilia, por qué no deja su cargo, por qué no renuncia, porque no le pone lo que le tiene que poner o para que es ministra de la mujer".

Canosa indignadísima.

A lo que continuó: "Usted y toda esa runfla son una vergüenza. A las mujeres usted y ustedes no nos representan. Espero por favor que antes de las doce de la noche me responda pero no a mi, sino a una sociedad que está harta de que ustedes se llenen de nuestra plata y sean tan corruptos y no se hagan cargo de lo que les corresponde. Espero no haberla interrumpido y vaya a Chaco".

Podés leer esa nota completa acá.

