En ese contexto, aseguró que tanto él como la agrupación que encabeza Daniel Scioli de cara a las elecciones, no abandonarán el Frente de Todos. "No nos vamos a ir del lugar al que pertenecemos y ayudamos a fundar, pertenecemos al Frente de todos y si hay un nombre que se tenga que analizar para su cambio será analizado como corresponde y si su nombre interpreta lo que somos no hay mucho para decir", agregó en la radio que pertenece al Grupo Indalo, del que era representante legal hasta asumir en este gobierno como interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.