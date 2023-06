Formosa: Reprimen a una carpa solidaria y responde Larreta

“Estaba hecha para los vecinos del barrio, hacen esto porque quieren que tengamos miedo. Vamos a seguir con nuestras actividades planeadas. No nos van a detener ” decía Gabriela Neme.

Acá el video:

Formosa Barrio Namqom: Agredieron a jovenes de Nuevo Pais que preparaban un guiso comunitario

Lo de Gaby Nele no quedó ahí y la respuesta de Larreta

El hilo de Twitter de Gaby Neme continuó y sumó información e imágenes impactantes.

“Los vecinos solo querían disfrutar un plato de comida y estos sin vergüenzas luego de agredir salvajemente a mi equipo procedieron a destruir todo y con ello la olla que estábamos realizando ”.

Y luego dijo: “Estas son algunas de las heridas que les dejaron a nuestros voluntarios ”.

Horacio Rodríguez Larrreta también opinó de lo ocurrido:

“Los matones de siempre no nos van a acobardar. ¡Basta de amenazas y de violencia! Todo mi apoyo a @gabrielaneme y a su equipo que están trabajando incansablemente para poder construir una Formosa democrática, libre y pacífica. Juntos lo vamos a lograr.”

Las redes hablan

Hubo reacciones diversas en las redes sociales sobre lo ocurrido en Formosa.

"No es Ucrania. No es Irán. No es Armenia, ni es Irak. Es Formosa, donde los punteros de Gildo Insfrán atacaron con armas blancas a la gente que estaba comiendo en una carpa solidaria sólo por ser oposición. Esto es lo que los medios ensobrados no te muestran. Esto es el Kirchnerismo. Vean."

"El "gildismo" no existe...no me extrañaría, además, que en cualquier momento estén todos dándole la bienvenida como a Espert, que hace 4 años fue su huésped de honor en Formosa."

"Este video expone al gildismo en su máxima expresión: violencia y amenazas para todo aquel que piense diferente a ellos. ¡Fuerza, @gabrielaneme y equipo! Una Formosa libre es posible."

