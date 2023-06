Juan Schiaretti adentro no es la discusión, sino ¿cuándo?

schiaretti.jpg El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en un recorrido de obras en su provincia. @JSchiaretti

No obstante, ese resultado no habría sido el real, ya que gran parte de la Convención Radical empujó para dejar abierta la puerta al ingreso del cordobés a la competencia opositora. Es decir, no a Juntos por el Cambio, sino al arco que podría conformar un eventual gobierno.