Schiaretti y lo peor que le pudo pasar a Patricia Bullrich

"Sólo puede salir de estos largos años de decadencia y dejar atrás la maldita grieta si las fuerzas que queremos la producción y el trabajo y un país normal, somos capaces de establecer un programa común", remarcó Schiaretti en ese encuentro del que formó parte el economista y extitular de ANSES, Diego Bossio, por ejemplo.

Desde entonces, los equipos de Schiaretti y Larreta no hicieron otra cosa que no sea avanzar en las negociaciones, que incluyó 3 viajes del porteño a la provincia mediterránea en las últimas semanas.

En uno de ellos, Larreta habló en Cadena 3: “En JxC siempre ha habido actitud de amplitud. Creo que es una discusión para la mesa de Juntos por el Cambio. Pero mi apoyo acá es a Luis Juez y a Rodrigo De Loredo. Tenemos un equipazo en la provincia de Córdoba”.

¿Cómo fue que Patricia Bullrich y Mauricio Macri no la vieron venir? ¿Cómo fue que ambos se quedaron afuera de las conversaciones? Las reacciones con manotazos de ahogado no hicieron más que confirmar que Macri/Bullrich está totalmente afuera no ya del PRO sino de la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

patricia bullrich.jpeg Sin el apoyo del radicalismo y el peronismo no-K de las provincias, ¿cómo hará Patricia Bullrich para la campaña nacional?

Salir a oponerse a la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio confirmó además que Macri/Bullrich no sabían qué era lo que estaba negociándose en concreto: Schiaretti nunca dijo integrar JxC y Larreta/Morales/Pichetto/Carrió nunca negociaron eso. Siempre se habló de un frente de frentes como opción electoral superadora incluso a JxC.

En C5N, Larreta lanzó durísimas chicanas contra Bullrich

Se incendió LN+: Todos contra el 'halcón' Jonatan Viale

Pero lo peor que le pudo ocurrir a Bullrich fue que, en una jugada política muy torpe, Macri viajara a la Bolsa de Comercio de Córdoba a apoyarla explícitamente. La dirigente que se cambió de partidos como de remera en su vida, sabe muy bien que Macri es hoy una de las personas con peor imagen del país, superando a la propia vicepresidente Cristina Kirchner.

Y había una cosa que no le podía pasar en plena campaña electoral: ser comparada con Alberto Fernández y que en el Círculo Rojo se confirme que “Macri es el CFK de Patricia”.

Esto va en línea con el ninguneo permanente de Larreta y Carrió hacia su figura y los dardos que han sacudido contra Macri, dejando al descubierto que detrás de ella está el expresidente.

Incluso, Larreta le ha llegado a recordar en C5N que el fundador del PRO fue él y no ella. Carrió hizo lo propio al decirle en TN que “la que fundó Juntos por el Cambio está acá”.

La furia puertas adentro la obligó a decir públicamente que no quiere hablar más de Schiaretti. La frase demuestra cierta desesperación de Bullrich por retomar su agenda, que se le fue de las manos y que Larreta la está obligando a hablar de cosas que no quiere.

Así las cosas, Macri/Bullrich se encuentran contra la espada y la pared porque ahora es tarde para abandonar el barco y armar un frente electoral con La Libertad Avanza de Javier Milei, tal como él se los advirtió, pero quedaron en minoría dentro del PRO y de Juntos por el Cambio, al punto que sólo Macri/Bullrich reconocen a Federico Angelini como representante del PRO en la mesa nacional de la coalición opositora. Incluso, Angelini no estuvo en el anuncio oficial de la incorporación de Miguel Pichetto.

image.png

El gran problema ahora es que el sólo hecho de tener que eyectar a Angelini sería una muestra más de la debilidad de Macri y Bullrich.

Por último, ¿cómo hace ahora el dúo dinámico para entablar conversaciones con el peronismo no K y lo que queda de la UCR si están demostrando que, en caso de ganar una interna, priorizarían a Javier Milei?

