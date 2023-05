Pichetto fue contra LN+ y se agarraron Majul y Novaresio

"Pero es por deficiencia de ustedes, Miguel. Construyan política", manifestó el conductor. "Yo quiero que me pregunten a mi, no tengo por qué hacer de comentarista. Yo tengo una carrera política, una historia, una trayectoria, ahora me están poniendo en las encuestas", insistió nuevamente Pichetto y luego comenzó a ser interrogado por Majul sobre qué medidas tomaría como Presidente.

Vos VINISTE A PELEARTE CON MILEI!! El PELUCA Dejo LLORANDO A NOVARESIO en ln+

Sin embargo, tal parece que la espina la quedó clavada al periodista. Fue así que, cuando se refirió a las declaraciones de Joaquín de la Torre clamando por la renuncia de Horacio Rodríguez Larreta a su candidatura, Majul apuntó directamente contra Pichetto.

"De la Torre parece más un delegado de Milei, se lo digo a Pichetto y a todos Juntos por el Cambio, y de Cristina que un cuadro de Patrici Bullrich. Dicen que podría estar resentido porque no le fue bien y no fue el elegido por Patricia para competir en las PASO para ser Gobernador, pero en los hechos parece un cuadro de Milei. A dirigentes como él debería estar mirando Pichetto y no al periodismo ni a LN+", espetó el conductor de 8.30AM antes de introducir a Novaresio para comenzar con el pase.

"Ahora que lo veo, usted Novaresio también infla un poquito a Milei. Y Marina (Calabró) también", les dijo a modo de broma Majul a su compañera y al conductor de Buen día Nación, recordándole el cruce que tuvo con el diputado al objetarle que no podría llevar a cabo sus propuestas sin el apoyo del Congreso. Pero este último disparó con artillería pesada:

¿Puedo disentir con vos? Tiene razón Pichetto, lo hemos inflado demasiado. Yo me hago cargo, no hablo nada más que de mi. Yo lo he llevado a Javier Milei hace mucho tiempo. Me acuerdo, debo decir, porque era simpático, gracioso, tenía exabruptos (...) Seamos reales, chicos. Trae números (de rating) ¿Puedo disentir con vos? Tiene razón Pichetto, lo hemos inflado demasiado. Yo me hago cargo, no hablo nada más que de mi. Yo lo he llevado a Javier Milei hace mucho tiempo. Me acuerdo, debo decir, porque era simpático, gracioso, tenía exabruptos (...) Seamos reales, chicos. Trae números (de rating)

Y agregó, puesto que sus colegas comenzaron a discrepar con él: "No quiero decir que no hay que entrevistarlo a Milei ni nada, pero hagamos un mea culpa de que muchas de las cuestiones que nos resultan simpáticas hoy provocan, por ejemplo, la discusión que yo tuve hace dos domingos en el programa de José del Río".

https://twitter.com/Marian_Carbajal/status/1435365387739320326 Milei fue el economista más consultado x programas de radio y TV en 2018: Le hicieron 235 entrevistas y tuvo 193.547 segundos de aire, según relevamiento de Ejes Comunicación. Es antiderechos y repite fake news. Seamos responsables a la hora de elegir a quien entrevistar. https://t.co/3IVYgqbzzS pic.twitter.com/SrKZhhhWOL — Mariana Carbajal (@Marian_Carbajal) September 7, 2021

Novaresio logró esclarecer su punto cuando Calabró le preguntó si acaso le había resultado negativo haber podido mantener una discusión racional con Milei sobre su plan, a lo que respondió: "Lo que me parece mal es cuando alguien dice: 'Tráfico de órganos, tráfico de niños, portación de armas'. Si lo dice Macri, le saltamos a la yugular".

"¡Y a Milei también!", expresó la también panelista de Radio Mitre. "No, sabés que no, Marina", contestó con sequedad el periodista. "Yo no estoy de acuerdo en absoluto", devolvió Calabró, pero Novaresio se mantuvo firme: "Bueno, yo no estoy de acuerdo con ustedes".

Por otro lado, el ex periodista de A24 trajo a colación, a modo de justificación de sus dichos, un relevamiento que Mariana Carbajal publicó dos años atrás el cual indicó que en 2018 Milei fue el economista más más entrevistas y segundos de aire, con 235 y 193.457 respectivamente. "Alguna vez hagamos alguna autocrítica los periodistas, somos muy difíciles", dijo entonces Novaresio, insistiendo con que los medios eran responsables de sobredimensionar la figura del libertario.

Mientras que Calabró indicó que, según su perspectiva, el relevamiento tenía un propósito subyacente de censura, Majul acotó que el interés no se mide por los segundos al aire. Y cerró: "Yo lo que le digo a Juntos por el Cambio y a Pichetto es que generen política, hagan interesante lo que dicen, y entonces van a ocupar espacios".

