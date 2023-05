Intervención de la Corte

Por otro lado, al Frente de Todos le preocupa la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) intervenga el Partido Justicialista bonaerense por considerar "irregular" la designación como presidente de Máximo Kirchner tras la presentación judicial que hiciera el extitular del PJ, Fernando Gray, en el marco de los fallos que frenaron las elecciones a gobernador y vice en Tucumán y San Juan.

"Están haciendo uso y abuso de las facultades que no les compete", se quejó Bianco.

"No me extrañaría que también se involucrasen en la vida política de nuestro PJ, que tiene un presidente que ha sido elegido por consenso, avalado por todas las fuerzas, pero probablemente el problema sea ése, que a la Corte no le gusta, no le cae simpático y deciden tratar de removerlo sin tener las competencias al respecto", agregó.

En esa línea, argumentó que "lo mismo (pasó) con la proscripción de Cristina": "Me parece que tienen un juego visiblemente partidario, están haciendo política partidaria a favor de Cambiemos; es lo que siempre han hecho".

