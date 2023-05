Ataque "sorpresa" de Ucrania en región rusa de Bélgorod

image.png Coches destrozados tras una explosión en Belgorod.EFE

La incursión sorpresiva tenía como objetivo un depósito de armas nucleares con municiones de 204 y 240 mm a tan sólo 4 kilómetros de la ciudad de Grajvoron, en Bélgorod, así lo acreditaron las autoridades rusas.

Ante este ataque ucraniano en región rusa, el Kremlin respondió desplegando su 263ª Brigada de Fusileros Motorizados y también envió helicópteros como apoyo militar extra, según el canal de Telegram Readovka.

En tanto, el portavoz Kremlin Dmitry Peskov oficializó que el presidente Vladimir Putin ya ha sido informado del ataque en Bélgorod y argumentó que esta incursión ucraniana tiene como propósito “desviar la atención del liderazgo de Bakhmut para minimizar el efecto político de la pérdida de la ciudad por parte de Ucrania".

Este domingo (21/05/23) el presidente de USA Joe Biden anunció la asignación de una enorme asistencia militar a Kiev luego de una reunión con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky como parte de la cumbre del G7 en Hiroshima, al mismo tiempo que éste suplica a todo accidente que no deje de proveer auxilio armamentístico.

El Pentágono aseguró que el valor será hasta $ 375 millones para Kiev argumentando que Estados Unidos hará todo a su alcance para fortalecer las defensas de Ucrania en su guerra con Rusia.

image.png

Este anuncio le sucede al de Alemania de la semana pasada que había iniciado un poderoso paquete de 2.700 millones de euros de ayuda militar a Ucrania, y al de Polonia y al de Francia y al de tantos otros países de occidente tras el tour del mandatario ucraniano por Europa en busca de respaldo geopolítico.

"Incluye municiones adicionales para HIMARS, proyectiles de artillería, armas antitanques, de apoyo críticos por un valor de hasta 375 millones de dólares", señaló el Pentágono

Asimismo el paquete implica más municiones, artillería, vehículos blindados y entrenamiento, días después de dar el visto bueno al Reino Unido y a otros aliados para transferir aviones F-16 fabricados.

El G7 prometió el sábado 20 de mayo intensificar la presión sobre Rusia en su comunicado final: “La brutal guerra de agresión de Rusia representa una amenaza para todo el mundo en violación de las normas, reglas y principios fundamentales de la comunidad internacional. Reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania durante el tiempo que sea necesario para lograr una paz integral, justa y duradera”.

image.png

A lo que Rusia contestó: “La tarea se ha establecido en voz alta y abiertamente: derrotar a Rusia en el campo de batalla, pero no detenerse allí, sino eliminarlo como competidor geopolítico”. Desde Moscú ven a USA como indudable agitador.

Guerra interminable (Terca OTAN)

Una evidencia de la absurda destrucción que está causando la guerra por la proliferación de armas relumbra en Bakhmut, el epicentro más feroz y sangriento de la guerra (100 mil bajas estimada de ambas partes). Y pareciera que el nuevo anuncio de Biden no concede una cercana búsqueda pacífica al conflicto, sino que estira el conflicto.

Los mismos compatriotas se lo han advertido. Tal como contó Urgente24, en una carta conjunta, en un espacio comprado como solicitada en la sección Opinión de The New York Times, 14 expertos en seguridad nacional de USA argumentaron que para lograr la paz, Occidente debe dejar de apoyar a Ucrania y buscar la diplomacia.

“Como estadounidenses y expertos en seguridad nacional, instamos al presidente Biden y al Congreso a usar todo su poder para poner fin rápidamente a la guerra entre Rusia y Ucrania a través de la diplomacia, especialmente dados los graves peligros de una escalada militar que podría salirse de control”.

image.png Bakhmut, la ciudad en ruinas por la guerra.

Es que mientras Wagner PMC, grupo paramilitar clave en los frentes de batalla, revela crisis de armamento y su furia contra las máximas autoridades de defensa de Moscú, occidente no cesa de adelantar socorros militares.

A costa de las advertencias de Rusia, Estados Unidos no aprende o no quiere entender que la progresiva expansión de la OTAN en los alrededores del Mar Báltico intranquiliza al país de Putin que sugiere un prolongado enfrentamiento militar.

Justamente uno de los motivos de la invasión de Rusia a Ucrania fue el coqueteo del ingreso de este último a la Alianza Atlántica militar. La incorporación de Finlandia, a los ojos de Rusia, fue un avance hostil de occidente y una medida que amenaza la seguridad estratégica nacional.

La “liberación” de Bakhmut y ambigüedad de Zelensky

Cada semana, Moscú presume sus avances militares que sugieren el control de Bakhmut mientras Ucrania se limita a resistir. Este sábado el ejército ruso comunicó la toma de la ciudad mediante un anuncio de Vladimir Putin en que felicitó a la fuerza mercenaria de Wagner y al ejército ruso por lo que llamó la “liberación”.

“En el frente de Artiómovsk, a consecuencia de las acciones ofensivas de los grupos de asalto Wagner con apoyo de la artillería y la aviación de la agrupación Sur del Ejército ruso concluyó la liberación de Artiómovsk”, comunicado Defensa en una nota publicada en Telegram.

Zelensky ante esto se mostró ambiguo. Al ser consultado: "Señor presidente, ¿está Bajmut aún en manos ucranianas? Los rusos dicen que han tomado Bajmut".

image.png El Grupo Wagner alzó la bandera rusa en el campo de batalla clamando victoria.

Respondió: "Creo que no. Lo que usted debe entender es que no hay nada, han destruido todos los edificios. Por ahora, Bajmut solo existe en nuestros corazones. No hay nada. Bueno, muchos soldados rusos muertos, pero ellos vinieron a por nosotros".

Si bien su Ministerio de Defensa corrigió al presidente ucraniano diciendo que éste se refería a que los rusos no tenían el control de la ciudad, y que en realidad ellos están "rodeando" la ciudad, su respuesta dudosa dejó muchas preguntas. Pero el grupo Wagner alzó la bandera rusa en el campo de batalla. Sea quien fuere el ganador en el epicentro sangriento, la ciudad está en ruinas.

Es evidente que la guerra en Ucrania no cesará con más armas, muerte y destrucción promovido por USA. Es imperante al menos escuchar los procesos pacificadores de China y no caer en los mismo errores occidentales del pasado. Si hay algo certero en este conflicto, es el negocio de los poderosos fabricantes de armas.

