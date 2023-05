Sin pan y sin torta, Joaquín de la Torre sobreactúa a Milei

Si bien él asegura que lo une a Grindetti la idea del orden, el intendente de Lanús ya le avisó que no hay margen para ningún tipo de acuerdo con el libertario Javier Milei: "La verdad es que yo en algunas ideas concuerdo con Milei. Pero después me parece que va a un extremo y el liberalismo se termina convirtiendo en libertinaje. Yo no veo un funcionamiento de la economía, y lo digo respeto, sin Banco Central. No creo en un Estado tan pequeño que tienda a desaparecer. El Estado es necesario para dirimir el funcionamiento de la sociedad. Obviamente que tiene que ser eficiente y de tamaño adecuado. Veo difícil en estos extremos que podamos tener un acuerdo con Milei".