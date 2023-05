Escándalo en Tierra del Fuego: Hasta JxC apoyó a libertarios

La gran pregunta entre los libertarios es: ¿Por qué algunas boletas sí y otra no? “Yo no quiero pensar mal, pero me hacen creer que el motivo es que, si nos cuentan todas las boletas, hay dos partidos que no ocupan esas bancas”, deslizó luego.

En diálogo con Infobae, el apoderado del partido, Santiago Pauli, explicó que todo se debió a un error en la impresión de algunas de las listas, pero que ya intentó presentar ante la jueza Zaninni la solicitud de una medida cautelar para que los dirigentes votados puedan asumir, pero la magistrado “se negó a recibirla”.

“Es común que las boletas impresas difieran en tonalidad de las aprobadas. Pero siempre se elige que prevalezca la voluntad expresada del votante. Excepto hoy”, se lamentó.

Juntos por el Cambio se solidarizó con los libertarios

De manera sorpresiva, Juntos por el Cambio salió a solidarizarse con el espacio. El diputado nacional, Federico Frigerio, consideró que “es una muestra más de que priorizan sus intereses y cargos, sobre la libertad de elegir de los fueguinos”.

De acuerdo a lo informado por Sur54, él analizó que “no importa de qué espacio político sean los candidatos. Que la Junta Electoral invalide la decisión del pueblo, es un acto de censura y un acto antidemocrático grave”.

“Los candidatos, sin importar el color político, ni el estamento, merecen que el gobierno provincial los respete y los acepte. En lugar de eso, (Gustavo) Melella busca excusas para sacarlos del Concejo Deliberante. Es un argumento insólito que lleva a una violación sin precedentes en la etapa democrática de una elección”, arremetió.

“La Junta Electoral se contradice. Impugna los votos porque las boletas no se diferenciaban por su color, pero aprobó, recibió y distribuyó esas boletas en toda la provincia”, le dio la razón a Coto.

image.png Federico Frigerio, diputado nacional cercano a Patricia Bullrich.

A quiénes beneficia la anulación de votos en Tierra del Fuego

El periodista fueguino Guillermo Worman explicó: "Para anular tamaña cantidad de votos honestamente elegidos por los electores se usaron exigencias formales excesivas.

Y esta exageración terminó por beneficiar a la lista en la ciudad de Río Grande que encabezan Matías Löfller y Guadalupe Zamora, que iban camino a perder una banca toda vez que la Junta Electoral reconociera suficientes votos recurridos en favor de los republicanos. Y esta exageración terminó por beneficiar a la lista en la ciudad de Río Grande que encabezan Matías Löfller y Guadalupe Zamora, que iban camino a perder una banca toda vez que la Junta Electoral reconociera suficientes votos recurridos en favor de los republicanos.

En Ushuaia el mismo criterio de formalismo exagerado privó a los republicanos de acceder una banca y ratificó la segunda que había obtenido FORJA en las pasadas elecciones del domingo 14 de mayo".

