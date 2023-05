Gustavo Melella fue reelegido, 2do. fue el voto en blanco

“Yo ya lo felicité al Gobernador, porque hizo una muy buena elección. Interpreto que la gente está más que conforme con cómo se llevan adelante las cosas. Uno tiene que aceptar la opinión de la gente. Ellos dicen que Melella hace una excelente gestión y eso se ve en el resultado que se ve”.

“No considero estar equivocado, pero la mayoría de la gente considera que Melella está bien. Estamos en democracia. No tengo pesadumbre porque respeto a la gente. Tengo mi opinión y mi verdad, pero se ve que es distinta. Son las reglas del juego de la democracia”.

Consultado por los dichos de Héctor Stefani, quien entendió que los resultados definirán la dirección de Juntos por el Cambio, Blanco analizó que “que Stefani estaba jugando otro juego. No conformó Juntos por el Cambio, no cumplió con las normativas de la mesa nacional. Yo no dirimía el futuro de Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego. Si van por fuera del frente y creen que este resultado les da beneficios, están equivocados. Estamos disputando algo provincial”.