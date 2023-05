La única Pdvsa posible se llama Chevron

https://twitter.com/freddyzur/status/1654477342754983940 Se roban $3.000 Millones de dólares de PDVSA y A esta pobre señora la policia la reseñó por robarse una lata de sardinas y un Kg de arroz.

En donde esta El Aissami? pic.twitter.com/G0Bfp38Y85 — freddyzur (@freddyzur) May 5, 2023

https://twitter.com/ncamacho1906/status/1657021509859172362 Pdvsa Gas y la Unefa suscriben acuerdo para crear la Universidad del Gas; aparte de ser pura paja, eso no es prioridad para el país. pic.twitter.com/Ofldz0BjuN — Norberto Camacho (@ncamacho1906) May 12, 2023

https://twitter.com/AlbertoRodNews/status/1657113420960010241 Otra vez se paraliza la refinería El Palito: se espera que las reparaciones tarden al menos 10 días (Detalles) https://t.co/VXG2RV9waO — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 12, 2023

En febrero de 2022, Maduro le ordenó al entonces vicepresidente del Area Económica, Tareck el Aissami, elevar la producción a 2 millones de b/d para el final de ese año. Sin embargo, la producción cayó a un promedio de 650.000 b/d.

La producción de petróleo venezolana en marzo 2023 fue parecida a la de abril 2022 (721.000 b/d), +3,4% con relación a febrero 2023.

Pero hay mucha confusión con las estadísticas venezolanas.

Por ejemplo, la empresa Baker Hughes señala en su informe 'International Rig Count', de abril, que hubo 1 taladro de las empresas de servicios internacionales trabajando en Venezuela. Sin embargo, el Boletín de la OPEP reportó 3 taladros de Pdvsa.

Según la OPEP en su reporte de abril, Venezuela informó que produjo 810.000 b/d para un alza de 56.000 b/d con respecto al mes anterior. Mientras que las fuentes secundarias estiman que la cifra fue de 724.000 b/d.

En abril 2023, Venezuela exportó 525.000 b/d de crudo, según la agencia TankerTrackers.com, -13% con respecto a marzo y +14% en relación con abril 2022.

Según los datos entregados a OPEP, la producción de crudo venezolano aumentó 21% en los primeros 4 meses de 2023, mientras que para las fuentes secundarias fue de 7,1%.

Las dificultades financieras en Pdvsa permanecen y la infraestructura tiene muchas deficiencias operativas.

https://twitter.com/ovierablanco/status/1656757659624697881 Realidades:Las sanciones no mataron de hambre a docentes universitarios en Merida, ni quebraron PDVSA, ni confiscaron el parque industrial vzlano ni la tierra, ni el oro. Las Sanciones no expulsaron a 7.2 mm de compatriotas ni nos hipotecaron a Cuba. La peor sanción es el régimen pic.twitter.com/IBYVSGzayu — Orlando Viera-Blanco (@ovierablanco) May 11, 2023

Chevron

Nicolás Maduro lo ha solicitado en otras ocasiones. En 2017, cuando designó al general Manuel Quevedo en la presidencia de Pdvsa, anunció: "Vamos a una reestructuración total de Pdvsa, por eso anuncio la designación del mayor general Manuel Quevedo como nuevo presidente de la industria petrolera, nuestra amada Pdvsa, y a la vez la designación como nuevo ministro de Petróleo (…) Tendrás la tarea de aumentar la producción en 1 millón de barriles más".

Ni pudo llegar a ese volumen de producción ni limpiar las "mafias", que fue la otra solicitud de Maduro. Para prueba de esto basta con considerar la caída en desgracia de Tareck el Aissami y su gente de confianza.

En 2023 la diferencia la aporta la estadounidense Chevron, que recibió autorización de la Administración Joe Biden para reactivar, parcialmente, su producción venezolana, que tiene empresas mixtas con Pdvsa. Washington DC ha enviado varios mensajes a Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela acerca de los beneficios de mejorar el vínculo bilateral.

La autorización a Chevron fue un dato aunque lo que reclama Maduro es descongelar depósitos de Venezuela en bancos del exterior. USA lo condiciona a un acuerdo integral sobre elecciones transparentes en 2024. Y ahí están... Gustavo Petro, presidente de Colombia, intenta destrabar el diálogo de sordos. No es fácil.

https://twitter.com/PDVSA/status/1653359791039709185 COMUNICADO: #PDVSA Denuncia ante la comunidad internacional la política de agresión sostenida por el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, decisiones judiciales y otras medidas de carácter restrictivo y punitivo. pic.twitter.com/GTjOYoyPP7 — Petróleos de Venezuela, S.A. (@PDVSA) May 2, 2023

Chevron consigue lo que no puede Pdvsa. Cada día, Pdvsa promete imitar a Chevron pero o no puede o no quiere. Es necesario preguntarse, más allá de la estupidez ideológica, cuál es la explicación para la continuidad de Pdvsa en estas circunstancias. La mejor Pdvsa se llama Chevron, en las actuales circunstancias.

Para el director ejecutivo de Inter-American Trends, Antonio de la Cruz, “la producción petrolera viene incrementado paulatinamente debido al mayor bombeo en los campos de las Empresas Mixtas en la que Chevron asumió la gerencia de los activos, a pesar de ser la socia minoritaria. Desde diciembre 2022, Chevron ha estado enviando 450.000 barriles promedio mensual de nafta para incrementar la producción del crudo extrapesado de Petropiar, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos”.

Chevron aumentó su exportación a las refinerías del Golfo de México, reportándose un ingreso a Pdvsa de US$158 millones –una vez cancelado el capital e interés del pasivo con Chevron-.

60% fue al mercado de China (9,4 millones de barriles), -37% con respecto al mes anterior;

24% a USA (3,8 millones barriles), +500.000 barriles con respecto a marzo;

10% a Cuba 10% (1,554 millón de barriles), +1 millón de barriles más que en marzo; y

6% a España 1 millón de barriles).

El ingreso neto estimado fue US$ 569 millones, según los cálculos de Inter American Trends con datos de la Opep y TankerTrackers.com.

En cuanto al precio del barril de petróleo venezolano, OPEP reportó el precio de referencia del Merey en US$62,58/barril, +9,3% con respecto a marzo. Para un precio promedio año de US$60,74/barril.

¿Qué atrae a Maduro de lo prometido por su ministro? Sin duda la promesa de agregar exportaciones aportes de ingresos totales anuales por US$ 13.388 millones. Soñar no cuesta nada.

El documento de PDVSA no ofrece detalles sobre cómo se financia el incremento de actividad, ni cómo se distribuye entre Chevron y PDVSA.

Tampoco se precisa la ejecución de trabajos de recuperación de la operatividad de refinerías, mejoradores, pozos y campos petroleros. Solo menciona la inversión de US$ 4,5 millones para acciones de mantenimiento y rehabilitación, y provisión/generación de energía eléctrica.

https://twitter.com/AlbertoRodNews/status/1654133496938364928 ÚLTIMA HORA | Golpe a la corrupción: Andorra bloquea 55 millones de dólares de sobornos a poderosa red chavista que saqueó PDVSA (Detalles) https://t.co/Ny0lrO2jJs — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 4, 2023

Repsol + ENI

Tanto la española Repsol como la italiana ENI recibieron una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de USA, que las autoriza a exportar productos hacia Europa como cobrarse la deuda que PDVSA mantiene con ambas petroleras.

Tellechea firmó un acuerdo con ENI y Repsol para permitirles exportar líquidos de gas natural (LNG). Es una licencia sobre los productos generados por la empresa Cardón IV, que gestionan ENI y Repsol.

Según la agencia Bloomberg, el proyecto Cardón IV ha aumentado la producción a 500 millones de pies cúbicos de gas natural por día en 2023, +31% sobre lo producido en 2019.

La empresa de gas natural Cardón IV produce condensados que se envían a las refinerías de PDVSA.

Repsol, 02/03/2023, acerca de Venezuela:

"Se ha mantenido la situación política y económica, pero han mejorado las perspectivas para la operación como consecuencia de la incipiente relajación de las medidas coercitivas del Gobierno de Estados Unidos a Venezuela."

El director ejecutivo de Repsol, Josu Jon Imaz, explicó que desde mayo 2022 empezaron a recibir cargamentos como mecanismo de pago de las facturas de gas que produce Cardón IV.

----------------------

