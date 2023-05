Alberto Fernández cruzó a Sergio Massa por las PASO

Frente a cada uno de los temas, Fernández tenía una referencia a mano sobre Massa, tanto a favor como en contra. En otro tramo de la entrevista, el punto de debate fue la interna del Frente de Todos, la cantidad de candidatos para las PASO y el pedido del ministro para encontrar el consenso.

Lo que ha dicho Sergio, lo viene diciendo desde hace años. Ahí tenemos una mirada conceptual y yo respeto eso. Yo no creo que lo que desestabilice a un gobierno sea la democracia interna, porque eso es tanto como decir que la democracia se debilita con la democracia. Quiero aclarar que estoy haciendo públicas charlas que mantengo en privado con Sergio desde hace mucho tiempo

"Yo no lo sentí ni como un mensaje ni como un apriete ni nada. Es lo que viene diciendo Sergio desde hace tiempo y, simplemente, no lo comparto. Debemos tener mecanismos de organización democrática del espacio, que se consigue con la gente votando y no sentándonos 3 o 4 dirigentes para ver qué pedazo de la lista nos llevamos cada uno", disparó.

"Las PASO son una ley y yo no la cree. Hay que respetarla y creo que es una extraordinaria ley de Cristina porque hasta las PASO sí se arreglaban las internas entre 2 o 3 resolvía el problema el que tenía el aparato. Con las PASO no, porque son todos los ciudadanos entrando a votar a cualquier espacio político. Creo que es una gran ley que creó Cristina y soy el primero en respetarla. Creo que la creo para aplicarla y no para que no se aplique", insistió.

"Las PASO son la mejor herramienta para preservar la unidad", cerró sobre el tema.

Guiño de Alberto Fernández a Carlos Maslatón

"Veía en algún tuit que circulaba por ahí, de alguien de no nos quiere mucho, que la Argentina había entrado en un proceso virtuoso imparable. No nos quiere porque dice que es a pesar del gobierno. Carlos Maslatón.

Pero da un detalle que le cabe bastante razón en lo que dice, que es la gran informalidad de gran parte de la economía argentina. Entonces, cuando uno mira datos, mira sólo la formalidad pero hay una porción importante que se mueve en la informalidad

Desde que yo llegué al gobierno que están anunciando los saqueos y el estallido social pero somos el gobierno con más baja conflictividad social que ha habido en la democracia. Entonces, evidentemente, algo de razón hay en lo que dice Maslatón porque hay una economía que se mueve al margen del Estado".

El mandatario deslizó que se bajó para evitar la ruptura total del Frente de Todos:

Ayer, un amigo me decía que me había bajado tempranamente de la candidatura y que no me tendría que haber bajado. Yo tengo que gobernar y no se puede gobernar y ser candidato porque son cosas muy complicadas, pero además yo tengo que garantizar la unidad del espacio que es lo que más me importa.Yo estoy acá como presidente como una tarea militante en la política. Nada de esto es mío y nunca creí que todo esto fuera mío

