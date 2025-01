Pequeño acto de Karina Milei entre especulaciones sobre su candidatura o la opción menemista

Algunos creen que incluso la hermanísima podría echar mano a aquella herramienta que Carlos Menem utilizó en varias oportunidades: el encumbramiento de figuras de fuerte instalación popular o mediática para disputar elecciones. El fallecido expresidente y tío de los Menem que hoy están en LLA lo hizo con Ramón 'Palito' Ortega, Carlos 'Lole' Reutemann, que fueron gobernadores de Tucumán y Santa Fe, respectivamente, y Daniel Scioli, quien hoy reviste en las filas libertarias. En el espectro libertario aparece por caso Daniel Parisini, conocido en las redes como 'Gordo Dan', quien podría liderar la lista en su Santiago del Estero natal.

En esa línea no parece descabellado que el dispositivo karinista mande a medir a Walter Santiago, conocido como 'Alfa' y quien fuera uno de los participantes destacados de la edición 2022 de Gran Hermano. La versión la tiró el portal La Política Online, magnificada por la presencia de 'Alfa' en el acto de LLA, donde se lo ve en una foto panorámica distribuida por el oficialismo, pero también en una personal con Karina Milei que el mediático publicó en sus redes.

“Muchas gracias Mar del Plata. No sé si ustedes saben, pero mi madre es de esta ciudad, y pasé muchos años de mi vida aquí. Muchas gracias por este cálido recibimiento. Estas reuniones siempre me llenan de emoción, porque me permite agradecer a todos los que han trabajado con esfuerzo y dedicación. Como siempre digo, solos no hubiésemos podido llegar a donde llegamos”, dijo la secretaria general de la Presidencia, según reflejó el aparato comunicacional de LLA.

Karina Milei, en su rol de presidente de LLA, destacó el crecimiento del espacio político: “Estamos viendo cómo La Libertad Avanza sigue creciendo, y nuestro mayor logro es haber hecho lo que dijimos que íbamos a hacer. Eso ha generado confianza en millones de argentinos que se dan cuenta de que el país mejora cuando hacemos lo que debemos hacer. Seguiremos diciendo la verdad y ayudando a los argentinos, pero enseñando que el Estado no debe estar en el medio, porque mientras menos Estado haya, mejor nos irá”.

La hermana del Presidente también reconoció el papel de los jóvenes en la construcción del partido: “Gracias a todos los jóvenes que impulsaron este gran espacio. Ustedes hicieron conocido a Javier Milei. Durante la pandemia, convencieron a sus padres y abuelos de escuchar nuestras ideas. Ustedes son lo más importante que tenemos, y su entusiasmo nos lleva a seguir trabajando por un futuro mejor”.

Alianza con el PRO

Entre las preguntas de los asistentes, surgió alguna sobre una posible alianza con el PRO. La relación entre Milei y Mauricio Macri se tensó luego de que el exPresidente se quejara a través de un comunicado partidario por la decisión de no tratar el proyecto de Presupuesto en las sesiones extraordinarias.

“Tenemos las mismas ideas. Seguramente vamos a trabajar juntos y está la voluntad de hacerlo, pero falta tiempo todavía y es una falta de respeto hablar de listas en estos momentos”, dijo Martín Menem.

En tanto que Pareja advirtió que "no vamos a hacer un pacto sólo para ganar una elección, porque sabemos después lo que pasa”, y que la alianza que pueda surgir de aquí a las próximas elecciones “será con las personas, y no a nivel partidario ni con distribución de cargos ni porcentajes”.

