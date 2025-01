Revés para Macri: El comunicado generó más malestar adentro del PRO que en el Gobierno

Giudici al cruce del comunicado al responder en las redes que "tener presupuesto es importante, pero si por fuerza de una mayoría férrea que añora y puede imponer el regreso de la emisión y el gasto, nos alejamos de esa meta (el equilibrio fiscal y la baja de la inflación), no ayudaríamos a cambiar definitivamente el país como propusimos desde el Pro en la última campaña presidencial".

Por su parte, otro diputado del PRO, Fernando Iglesias, se desmarcó del comunicado y dijo que "no es una actitud autoritaria" no incluir el tratamiento del Presupuesto en las sesiones extraordinarias.

Para el legislador, el Gobierno "se mueve dentro de la ley" y "tiene todo el derecho" a obrar de esa manera. "Considerando lo difícil de la situación argentina y el poco poder político que tiene, es razonable que lo haga", agregó en diálogo con radio Rivadavia.

Por otro lado, Diego Santilli, quien aparece todo el tiempo como a punto de dar el salto hacia el oficialismo, pidió por la unidad entre el PRO y LLA con el fin de derrotar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

Santilli fue consultado por el portal Infobae respecto de, por un lado, la salida de Luis Juez de la jefatura del bloque de senadores del PRO, y, por el otro, por el comunicado.

“El PRO y La Libertad Avanza tenemos que ir juntos para ganarle al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que es su refugio”, afirmó en una breve declaración a ese sitio de noticias, y agregó: “Tenemos la experiencia del 2023, que se perdieron 15 intendencias por ir divididos”.

Un acuerdo entre el PRO y LLA fue pedido nuevamente por Javier Milei en los últimos días. La respuesta de Macri fue reclamar un "equipo de trabajo" conjunto para la que se apuró a designar representantes. No tuvo el mismo eco del otro lado, desde donde hicieron trascender que cualquier negociación será no antes de abril.

Ante esto, en el mismo comunicado en el que advirtió por la "preocupante falta de vocación de diálogo" del Gobierno, el PRO (Macri) insistió en que se conforme dicho "equipo".

En el Gobierno, en tanto, lejos de alarmarse por el comunicado defienden su postura de no tratar el Presupuesto en extraordinarias y consideran que Macri no está leyendo el clima de epoca.

De acuerdo a lanación.com, cerca del presidente Javier Milei adjudicaron la queja puntual al “ala dura” del macrismo, y reiteraron que “el Presupuesto ya se discutió y no hubo acuerdo”. Y fueron más allá, al afirmar que el expresidente busca “diferenciarse de la manera que pueda” de la actual gestión, aunque en este caso-aseguran-Macri “perdió la brújula”, porque “sigue hablándole a la clase política, y no a la gente”.

"“Hay que entender que Macri busca diferenciarse, porque si no lo hace, La Libertad Avanza se lo come. ¿Dónde queda si no? No le queda otra”, razonaba una fuente oficial con tono comprensivo", agrega ese mismo medio.

