Jude Law será Vladimir Putin en El Mago del Kremlin, no han llamado a Santiago Caputo

jude law.jpeg Jude Law.

El personaje

Vladislav Yúrievich Surkov es un político y emprendedor ruso que fue Jefe Diputado 1ro. de la Administración Presidencial de Rusia de 1999 a 2011, considerándosele el ideólogo principal del Kremlin que, según Wikipedia, propuso e implementó el concepto de "democracia soberana" en Rusia.

De diciembre de 2011 a mayo de 2013, el brillante Surkov fue 1er. ministro diputado de la Federación Rusa.

Después de su dimisión, Surkov regresó a la Oficina Ejecutiva Presidencial y se convirtió en asesor personal de Vladímir Putin en las relaciones con Abjasia, Osetia del Sur y Ucrania. Fue despedido por orden presidencial en febrero de 2020, y nunca se conocieron los motivos.

Surkov era percibido como una figura clave en la Administración Putin.

Según el opositor The Moscow Times, esta percepción no dependía de la ubicación de Surkov en el organigrama de Putin. Ahí la relación con Caputo.

Según el documentalista de la BBC, Adam Curtis, Surkov desarrolló la mezcla de teatro y política que utiliza Putin para gobernar.

Periodistas en Rusia y en el extranjero han especulado que Surkov escribió bajo el seudónimo Nathán Dubovitsky.

La novela 'Near Zero' ('Cerca de Cero') se le atribuye a Vladislav Surkov.

Según la trama de la novela 'El mago del Kremlin', el joven productor de televisión Vadim Baranov, a mediados de la década de 1990 se convierte en estratega político del "prometedor oficial del FSB" (ex KGB) Vladimir Putin.

SURKOV.jpg Vladisvav Surkov.

Un dato

Vladimir Ryzhkov, presidente del movimiento Vybor Rossii (Elección para Rusia), escribió en 2013 sobre Surkov, cuando éste había sido elegido asesor presidencial para las relaciones sociales y económicas con Abjasia y Osetia:

"(…) Después de ese incidente, Surkov desapareció de la vista pública y se negó a conceder entrevistas. Resistió estoicamente las acusaciones de corrupción que se le imputaron en relación con su papel en el proyecto Skolkovo, cuya gestión había ayudado al gobierno. En todos los aspectos demostró una sumisión sin quejas, se negó a culpar a los dirigentes de sus problemas y se mostró conforme con su destino y con la voluntad del Presidente. Ahora está recibiendo su recompensa.

Sin embargo, quienes no respetan ese patrón de conducta se encuentran rápidamente "fuera". Eso es lo que sucedió con el ex primer ministro Mijail Kasyanov, quien criticó abiertamente la decisión del Presidente y el gobierno de despedirlo en 2004, y luego se convirtió en líder de la oposición "no sistémica". Al mismo tiempo, incluso personas como Alexander Voloshin, que trabajó para el ahora vilipendiado ex presidente Boris Yeltsin, se han mantenido callados y leales, por lo que siguen siendo miembros del círculo íntimo de Putin.

(...) El principal recurso de Surkov en estos juegos secretos, parecidos a los de una corte bizantina, es el líder checheno Ramzan Kadyrov. Surkov desempeñó un papel decisivo en el ascenso de Kadyrov a su puesto actual. Por su parte, Kadyrov se refiere a Surkov como su "hermano jurado" e incluso tiene un retrato de Surkov colgado en su oficina de Grozny. Después de que Surkov fuera despedido de su trabajo, Chechenia fue el primer lugar que visitó. Durante muchos años, los chechenos fueron los guardaespaldas de Surkov.

Tras la destitución de Surkov, Kadyrov le manifestó públicamente su apoyo y fue el primero en felicitarlo por su reciente regreso al Kremlin. Surkov se hará cargo de Abjasia y Osetia, una designación adecuada, ya que Kadyrov ha estado tratando metódicamente de aumentar su influencia política y económica en todo el Cáucaso. El nombre de Surkov también está vinculado al intento de "kadyrovizar" a las autoridades chechenas.

Detrás de Kadyrov hay un grupo de personas poderosas, individuos con grandes recursos financieros y militares que también ejercen una gran influencia sobre Putin, fortaleciendo así también la posición de Surkov. No todos los políticos rusos pueden presumir de tener aliados así. (…)".

caputo.jpg Santiago Caputo.

-------------------------------

