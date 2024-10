¿Contacto secreto Elon Musk-Putin? El Kremlin desmintió a WSJ

image.png Portada de la exclusiva de WSJ.

Esta única conversación tras el inicio de la invasión de Ucrania en 2022 fue informada por The New Yorker con citas a fuentes del Pentágono. En su momento Musk la desmintió y habló de solo otra anterior. “Esto no es cierto. Sólo he hablado con Putin una vez, y eso fue hace unos 18 meses. El tema era el espacio."