Riesgo País en baja: "Hay una mini euforia después de una situación delicada"

El economista jefe de Fiel, Daniel Artana. Daniel Artana.

En términos de actividad, Artana sostuvo que el PBI de agosto volvió al mismo nivel de diciembre. "Toda la caída se ha recuperado, ayudado por la cosecha. Y hubo algo de recuperación de la industria. Estamos menos mal que antes", dijo.

Para marcar un punto de contraste, Artana se mostró en desacuerdo en que el Gobierno "ponga tanto énfasis en bajar la inflación aunque sea algunas décimas en un mes puntual", y consideró que esto lo lleva a cometer errores. Citó como ejemplo que haya reducido derechos de importación acordados con el Mercosur que sólo tienen un impacto de corto alcance.

"También se mete la cuestión electoral. No es lo mismo ir a votar con una inflación del 4% que con una del 2% o del 1%", dijo y agregó en esa línea que "los gobiernos que han bajado drásticamente la inflación tuvieron un premio electoral importante", y citó los casos del 'Plan Austral' de Raúl Alfonsín en la década del 80 y la 'Convertibilidad' de Carlos Menem, en la del 90. "Inmediatamente después de la estabilización ganaron las elecciones. La política también juega", dijo.

Artana consideró que "está bien el objetivo" de reducir las inflación, pero se mostró crítico de querer acelerar un proceso que de todas formas se va a producir.

"El Gobierno tiene un programa que trata de resolver eso a partir de la eliminación del déficit fiscal y la no emisión. Si estás yendo por ahi y está dando resultado, ¿para qué querés acelerar si va a seguir bajando? Cuando el Gobierno dice "va a terminar al 2%", eso va a ocurrir, pero no enseguida, no a la velocidad que los asesores quieren", concluyó.

