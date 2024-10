UTA no adhiere al paro y habrá colectivos el 30/10

Fernández, líder de los colectiveros, habló días atrás y abrió la posibilidad de que UTA se sume al paro convocado por la Mesa Nacional de Transporte. "Nosotros no dijimos ni que sí, ni que no. Estamos con problemas nuestros, con una conciliación obligatoria. Nosotros en ningun momento dijimos que no nos ibamos a sumar a la medida de fuerza", afirmó Fernández en una entrevista en El Destape Radio.